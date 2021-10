Zet Daniel Ricciardo en Max Verstappen bij elkaar, richt er een camera op en je hebt gegarandeerd een kijkhit. Donderdagavond was het opnieuw raak toen de twee voormalige teamgenoten samen mochten opdraven in de persconferentie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

De sfeer zat er direct goed in toen Verstappen naar een reactie werd gevraagd op zijn uitverkiezing tot populairste coureur in de Formule 1. “Mijn leven is compleet”, was het gevatte antwoord van de Red Bull-coureur. “Dat is wat ik altijd al wilde en nu kan ik met een goed gevoel met pensioen.” Ricciardo nam het stokje behendig over door te stellen dat “er uiteindelijk maar twaalf mensen hadden gestemd”, waarop Verstappen pareerde met “ja, waarschijnlijk al mijn vrienden.”

Toen Ricciardo vervolgens werd gevraagd hoe hij het vond om weer terug te zijn in zijn geliefde Verenigde Staten, werd er over en weer wat geginnegapt in een vet Texaans accent. Daarna zongen de twee coureurs een verjaardagsliedje voor een jarige fan en werden herinneringen opgehaald aan hun gezamenlijke Red Bull-avonturen.

Over het onderwerp Drive to Survive en Netflix verschilden de twee echter van mening. Verstappen had eerder deze week gezegd dat hij Netflix niet langer te woord wil staan omdat zijn antwoorden toch verdraaid worden. Ricciardo kijkt wat anders tegen de serie aan. “We merken allemaal het effect dat de serie op de sport heeft gehad. We zien groei en dan met name in de Verenigde Staten. In Europa is men natuurlijk opgegroeid met Formule 1 dus het verschil is daar niet zo groot, maar hier in de Verenigde Staten is het zeer merkbaar.” En dus is Ricciardo in tegenstelling tot Verstappen wel te spreken over de serie. “Het is oké, ik denk dat we misschien een iets andere relatie hebben met de serie.”

‘Max is er klaar voor’

Het gesprek werd wat serieuzer toen het titelgevecht tussen Verstappen en Lewis Hamilton aan de orde kwam. Ricciardo bekijkt die strijd met veel plezier van een afstandje. “Er is een fase in de vroege carrière van Max geweest waarin hij wat al te gretig en gespannen was. Ik denk dat hij daar zo rond 2018 van heeft geleerd en volwassener is geworden. De laatste paar seizoenen zijn indrukwekkend geweest en hoewel Lewis ervaring heeft met het winnen van wereldtitels, denk ik niet dat dat hem een voordeel geeft. Ik denk dat Max redelijk stabiel is en er toe in staat moet zijn [om de titel te pakken]. Ik kijk er naar uit om te zien hoe het zich ontvouwt, maar Max is er klaar voor.”

