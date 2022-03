Ferrari-teambaas Mattia Binotto gaat ervan uit dat rivaal Mercedes met een flink gereviseerde W13-bolide naar Bahrein komt. Het zou ook niet voor het eerst zijn dat Mercedes dat tijdens een wintertest doet.

Een goed voorbeeld daarvan is 2019, toen er door aanpassingen aan de voorvleugel flink wat veranderde aan de aerodynamica van de auto’s. Mercedes reed toen tijdens de eerste test met een vrij simpele basisversie van de W10, de auto van toen. Tijdens de tweede testweek rolde Mercedes vervolgens een flink geüpdatete W10-bolide de garage uit.

‘Het lijkt wel een compleet nieuwe auto’, klonk het destijds. Onder meer de neus, voorvleugel en voorwielophanging waren onder handen genomen. Volgens Mercedes zelf was ‘elk aerodynamisch onderdeel’ vernieuwd, tot de spiegels aan toe. Mercedes zou bewust tijdens de eerste test met een basisauto zijn gekomen om meters te maken. De latere introductie van de ‘W10B’ was altijd al het plan.

Hoewel Mercedes iets meer dan een week geleden een prima eerste test had in Barcelona – het reed op Ferrari na de meeste ronden en eindigde bovenaan de tijdenlijst – oogt de W13 voor 2022 niet zo radicaal als bijvoorbeeld de nieuwe Ferrari en Red Bull. Ferrari-teambaas Binotto verwacht echter dat daar volgende week tijdens de Bahrein-test wel eens verandering in kan komen.

“Ik heb al geruchten gehoord dat een aantal van onze rivalen wel eens grote updates kunnen brengen”, wordt hij geciteerd door Autosport. Binotto kijkt daarbij ogenschijnlijk vooral naar Mercedes. Waar Mercedes-coureur Lewis Hamilton stelde dat Ferrari – omdat het zich al vroeg in 2021 op de 2022-auto richtte – mogelijk ‘maanden voorsprong’ heeft, daar denkt Binotto juist dat dit voor Mercedes geldt.

“Ik weet vrij zeker dat Mercedes tegen de tijd dat we in Bahrein zijn twee of drie maanden voor ligt op ons”, stelt hij. “Ik maak me denk ik dus meer zorgen om Mercedes, dan Hamilton om ons.” Hamiltons teamgenoot George Russell heeft ook al verklapt dat Mercedes met updates komt in Bahrein. Ook Russell stelde echter dat Ferrari en McLaren er met name goed voor staan.

