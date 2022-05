Daniel Ricciardo heeft ook in zijn geliefde Monaco niet voor een ommekeer kunnen zorgen nu hij zo worstelt bij McLaren. Na wederom een teleurstellende kwalificatie, met P14 als resultaat, rept de Aussie over foutjes, het ontbreken van het goede gevoel en ‘puzzelen’.

Echt comfortabel achter het stuur voelt Ricciardo zich al sinds zijn overstap naar McLaren eigenlijk niet. De MCL35M van vorig jaar was de eerder voor Red Bull en Renault actieve coureur niet bepaald op het lijf geschreven. Al was daar als hoogtepunt natuurlijk die memorabele zege op Monza. Op jaarbasis werd Ricciardo in 2021 echter ruim geklopt door teamgenoot Lando Norris, en in 2022 is het niet anders.

De gehoopte reset door de komst van de nieuwe generatie auto’s, is achterwege gebleven. Na zes races staat Norris op 39 punten, terwijl Ricciardo er pas 11 heeft. Het kwalificatieduel staat nu 6-1 voor Norris, die op de zaterdag in Monaco in tegenstelling tot Ricciardo wél Q3 wist te halen en daarin de vijfde plaats veroverde.

Puzzelen

Voor Ricciardo was het weer zo’n zaterdag waarna hij vooral met de nodige vraagtekens zat. Nee, dat hij op vrijdag trainingstijd misliep door een crash in VT2, hielp niet, zegt hij. Al wil de aimabele Australiër dat ook niet als excuus gebruiken. “Want ik had de derde training nog”, vertelt hij bij Viaplay. “Daarin probeerden we het goede gevoel te vinden en dingen onder controle te krijgen, leren over de setup.”

“Q1 zag er ook goed uit, ondanks dat ik wat foutjes maakte”, vervolgt de McLaren-coureur, die daarna dus in Q2 bleef hangen. “Iedereen zette daarin een stap, pushte daarin harder. Ik kon echter niet meer klaarspelen dan dit. Het lukt me op het moment gewoon niet. Op de limiet rijden en inspelen op hoe de baan verandert, blijft een puzzel voor me.”

Brown voert de druk op

Het zijn woorden die teambaas Andreas Seidl en (vooral) CEO Zak Brown vast niet graag horen. Ricciardo is een zeer duurbetaalde kracht binnen McLaren, maar maakt zijn prijskaartje – op die mooie zondag vorig jaar in Monza dus na – eigenlijk nog niet waar. Niet voor niets sprak Brown eerder deze week al waarschuwende woorden wat Ricciardo’s toekomst bij het team betreft.

McLaren heeft, zo verklaarde de Amerikaan die eerder ook al stelde dat Ricciardo’s resultaten vooralsnog tegenvallen, ‘mechanismen’ in Ricciardo’s officieel tot en met eind 2023 doorlopende contract staan om dit eerder te beëindigen. Natuurlijk hoopt Brown dat het niet zover komt – ‘we blijven er samen aan werken en pushen’ – maar hij leek het toch maar gezegd willen hebben.

De uitspraken van Brown zijn vooral opmerkelijk omdat Ricciardo zelf voorafgaand het Monaco-weekend nog beklemtoonde een tot en met 2023 doorlopende deal te hebben. Over clausules en ‘mechanismen’ repte hijzelf met geen woord. Hoe het ook zij, het mag duidelijk zijn dat de druk er bij McLaren inmiddels vol op staat nu de normaal zo goedlachse Ricciardo vooral met een bezorgde blik rondloopt.

Ricciardo heeft het ook in Monaco moeilijk met zijn McLaren.