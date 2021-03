Het doel van George Russell in 2021: ‘Mister Sunday worden in plaats van Mister Saturday!’

George Russell heeft een duidelijk doel voor komend seizoen. De Britse jongeling wil een andere bijnaam verdienen, nadat hij vorig jaar in de Williams meermaals indruk maakte tijdens de kwalificatie op zaterdag en de bijnaam ‘Mister Saturday’ kreeg. In 2021 wil Russell vooral imponeren op raceday. “Ik heb nog steeds het gevoel dat ik nog veel moet verbeteren als ik op een dag wil strijden om overwinningen en kampioenschappen.”

George Russell begint over enkele weken aan zijn derde seizoen in de Formule 1. De afgelopen jaren was de Brit in zijn Williams veroordeeld tot achterhoedegevechten, enkel tijdens zijn invalbeurt voor Mercedes in de GP van Sakhir wist hij voorlopig punten te scoren. Toch maakte Russell ook indruk, met name door tijdens de kwalificatie op zaterdag sterk te presteren. Het leverde hem de bijnaam ‘Mister Saturday’ op.

Aan die naam wil Russell in 2021 wat veranderen. “Het doel is om Mister Sunday te worden in plaats van Mister Saturday. Op zondag worden de punten uitgedeeld”, beseft de Williams-coureur maar al te goed in gesprek met Crash. “Ik denk dat het doel voor mij persoonlijk duidelijk is, gewoon gaandeweg blijven verbeteren.”

Russell wil daarvoor voortbouwen op zijn ervaring van de afgelopen twee seizoenen. “Ik denk dat ik een goede basis heb gelegd, maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik nog veel moet verbeteren als ik aan de top wil meedoen en uiteindelijk op een dag wil strijden om overwinningen en kampioenschappen. Ik moet me nog steeds verbeteren in een aantal kleine details. En waarschijnlijk moet ik ook sommige kansen durven benutten”, aldus de 23-jarige Brit.

