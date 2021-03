Russell voelt support van Wolff en Mercedes, maar: ‘Er is me niks beloofd voor 2022’

George Russell lijkt, zeker na zijn steroptreden voor Mercedes als invaller in Sakhir, dé kandidaat om Lewis Hamilton of Valtteri Bottas in 2022 te vervangen bij het kampioenschapsteam. De Brit beaamt dat hij zich gesteund voelt door Mercedes, maar: ‘Er is me niks beloofd’.

Russell rijdt momenteel voor Williams, maar is onderdeel van Mercedes’ rijdersprogramma. De Duits-Engelse renstal heeft er ook tegenover Russell geen geheim van gemaakt dat hij ‘deel uitmaakt van hun toekomst’, zo vertelt hijzelf. Wanneer dat echter is? “Wanneer het volgens Mercedes de juiste tijd is.”

“Ik denk dat veel mensen denken dat volgend jaar logisch is”, doelt Russell op 2022, als de contracten van Hamilton en Bottas aflopen. Toch staat er niks vast. “Mercedes heeft me geen beloftes gedaan.” En bovendien: “Het kan allemaal snel veranderen in de Formule 1, dus ik denk er ook nog niet aan.”

Russell heeft er zelf verder natuurlijk ook geen invloed op, al voelt hij zich gesteund door het feit dat Mercedes-teambaas Toto Wolff hem ‘altijd de kans heeft gegeven als hij vond dat ik het verdiende’. Zie afgelopen jaar in Sakhir, waar Russell de zieke Hamilton verving.

Dat er mede dankzij die invalbeurt veel gespeculeerd wordt over Russells mogelijke Mercedes-toekomst, begrijpt hij zelf ook wel. Tegelijkertijd drukt hij zich bij de presentatie van Williams’ FW43B netjes uit naar zijn huidige werkgever toe: “Het ziet er goed uit voor dit team.”

