Wolff: ‘Russell zal met zekerheid een rol spelen in onze toekomstige line-up’

De contractonderhandelingen tussen Mercedes en Lewis Hamilton ‘zitten niet meer zo ver van een akkoord’. Dat zegt Toto Wolff. Over de termijn van het contract is nog niets besloten, maar de Oostenrijker lijkt een contract van lange duur uit te sluiten. Ook George Russell moet volgens Wolff niet op een plotse promotie naar Mercedes rekenen. “We concentreren ons volledig op onze huidige coureurs Valtteri en Lewis.”

Terwijl er algemeen verwacht wordt dat Hamilton ook volgend jaar voor Mercedes rijdt, slepen de contractbesprekingen tussen de Brit en het team opvallend lang aan. Hoewel er geen doorbraak is, wordt er volgens Toto Wolff wel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen.

“Ik heb nog geen nieuws, maar kan wel melden dat we daar niet ver van verwijderd zijn”, vertelt de Mercedes-teambaas aan het Duitse RTL. “We weten dat de eerste testdag of eigenlijk het vertrek naar Bahrein onze deadline is, maar voor die tijd zal alles wel in orde zijn. Ik ga er eigenlijk vanuit dat we niet meer zo ver van een akkoord zitten.”

Over de termijn van Hamiltons nieuwe contract is nog geen duidelijkheid. Eerder werd gesproken over een driejarig contract, maar daar rekent Wolff niet op. “Daar ga ik niet vanuit. Door het budgetplafond en het nieuwe technische reglement moeten we onze opties open houden, we bespreken nog wat wel de juiste termijn is.”

Volgens Italiaanse media zou Mercedes George Russell gebruiken als drukmiddel in de onderhandelingen. Dat klopt niet volgens Wolff, die verduidelijkt dat de 22-jarige Brit in 2021 ‘gewoon’ voor Williams rijdt. “Hij zal met zekerheid een rol spelen in onze toekomstige line-up,” zegt Wolff, “maar nu moet hij echter nog geduld opbrengen, zoals dat met jonge coureurs wel vaker het geval is. We concentreren ons volledig op onze huidige coureurs Valtteri en Lewis.”

“Daarbij hebben we de troefkaart van George Russell en zijn sensationele optreden in Bahrein ook niet eens gespeeld, daarvoor is de relatie met Lewis te sterk en hebben we samen te veel successen gevierd. We willen alleen het beste besluit nemen voor Lewis en voor het team”, aldus de Mercedes-teambaas.

