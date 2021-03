Het grote verschil tussen de Red Bull, Renault en McLaren volgens Ricciardo? ‘Remmen’

Vertrouwd raken met de remmen van zijn MCL35M is volgens Daniel Ricciardo de grootste opgave door zijn overstap van Renault naar McLaren. Zodra de Australiër het remgedrag van zijn nieuwe bolide gewoon is, hoopt hij weer zijn kenmerkende uitremmanoeuvres te kunnen tonen.



McLaren is voor Daniel Ricciardo zijn derde team in vier seizoenen, nadat hij eind 2018 Red Bull verliet voor Renault en afgelopen winter de overstap maakte naar de Britse renstal. Vooral steeds wennen aan het remgedrag van een nieuwe bolide is een uitdaging, zo vertelt de Aussie in gesprek met RaceFans.

“Het is zeker en vast weer anders, dus ik ben me er waarschijnlijk nog aan het aanpassen,” vertelt de 31-jarige Australiër. “Als je van Red Bull naar Renault en van Renault naar McLaren gaat, vergt het remmen waarschijnlijk de grootste aanpassing.”

Ricciardo hoopt binnenkort opnieuw zijn typische uitremmanoeuvres te tonen op de baan. “Ik ben nog steeds bezig met te ontdekken waar de limiet van de auto ligt. Maar volgens mij leek het er de afgelopen jaren op dat McLaren een behoorlijk goede auto heeft op het vlak van remmen”, klinkt hij hoopvol. “Zodra ik er eenmaal mee vertrouwd ben, zien jullie hopelijk weer een paar goede en late inhaalacties van mij.”

