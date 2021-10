Een kapitaalinjectie van de nieuwe eigenaar Dorilton Capital en een flinke dosis rally-DNA: dat zijn de ingrediënten achter de wedergeboorte van Williams. “Een team in de Formule 1 runnen is niet heel anders dan in het World Rally Championship.”

Door Luis Vasconcelos

Vier maanden, zolang had Dorilton Capital nodig om te beseffen dat het roer om moest bij Williams. Dit nadat de investeringsmaatschappij het Britse traditieteam in augustus 2020 kocht. Iets meer dan een jaar later mag het resultaat er zijn. Williams is van de tiende naar de achtste plek opgeklommen. De puntenteller die vorig jaar op nul bleef steken, staat in 2021 na 15 races al op 23 stuks.

Waar Williams voor de overname nog een familieteam was, met Frank Williams en dochter Claire Williams aan het roer, heeft Dorilton een buitenstaander de leiding gegeven: Jost Capito, die als CEO en teambaas op zijn beurt al snel François-Xavier Demaison binnenhaalde als technisch directeur. Capito en Demaison werkten allebei al eerder in de Formule 1. Maar het meest prominent op hun cv’s prijken hun rallysuccessen met Volkswagen Motorsport.

Een van de eerste dingen die ze hebben gedaan, is weer een eenheid maken van het ‘te verdeelde team’. Daar hoort ook een nieuwe, duidelijke en hiërarchische structuur bij. Ze reppen van een cultuuromslag. Capito: “Iedereen weet nu wat er wordt gedaan en wat er wordt verwacht.” Als bewijs dat de nieuwe aanpak werkt, wijst Capito naar de resultaten. Al is het ook weer niet zo’n nieuwe aanpak; in de rallysport pakten Capito en Demaison het op dezelfde manier aan.

Hun methode leverde Volkswagen tussen 2013 en 2016 telkens de titel op. Uiteindelijk, zegt Capito, ‘is een team in de Formule 1 runnen niet heel anders dan in het WRC’. In de Formule 1 heb je volgens hem meer mensen en middelen, maar sta je voor dezelfde vraagstukken. “Neem iets als aerodynamica: een WRC-auto ontwerpen die een sprong van vijftig meter kan maken in de Rally van Finland, is ook een kwestie van aerodynamica.”

