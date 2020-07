Hill: ‘Bottas moet Hamilton door psychologisch spel uit balans brengen’

Valtteri Bottas lijkt Lewis Hamiltons enige tegenstander in de strijd om de wereldtitel. Damon Hill denkt dat de wereldkampioen vooral naast de baan wel eens kwetsbaar zou kunnen zijn. “Lewis is moeilijk te verslaan, maar het is niet onmogelijk.”

Valtteri Bottas won de openingsrace van het seizoen en verliet Oostenrijk na race 2 als kampioenschapsleider, maar na Hamiltons overwinning in Hongarije leidt de Brit het kampioenschap. Als Bottas Hamilton wil kunnen bedreigen, zal de Fin het zijn teamgenoot ook naast de baan moeilijk moeten maken. Dat zegt Damon Hill.

“Bottas moet zich concentreren op het uitoefenen van druk op Lewis. Als er psychologische spelletjes of trucjes nodig zijn om Lewis uit balans te brengen, dan is dat misschien wat Valtteri zou moeten doen”, vertelt de wereldkampioen van 1996 aan Speedweek. Ondanks zijn advies zegt Hill zelf niet te weten hoe hij Hamilton zijn kunnen destabiliseren. “Het zou zeker niet mijn stijl zijn, en om eerlijk te zijn, ik heb geen idee hoe ik het moet doen. Ik zou niet weten hoe ik Lewis uit zijn zone kon halen.”

Hoewel Hamilton moeilijk te verslaan is, acht Hill het niet onmogelijk. “Lewis is een zeer gecontroleerde coureur als het gaat om het wereldkampioenschap. Hij is moeilijk te verslaan, maar het is niet onmogelijk. Ik weet zeker dat elke coureur kan verbeteren, want het draait allemaal om het maximaliseren van potentieel. Helaas geldt hetzelfde voor Lewis. Als ik aan een verbeterde versie van hem denk, heb ik al medelijden met zijn concurrenten”, aldus Hill.

