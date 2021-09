Oud-Formule 1-coureur Damon Hill heeft zich kritisch uitgelaten over de verdedigende actie, of eerder het gebrek daaraan, van Valtteri Bottas ten op zichte van Max Verstappen in de Grand Prix van Rusland. Volgens Hill was het namelijk ‘zo goed als een cadeau aan Max’: “Misschien wilde hij gewoon geen problemen.”

Bottas zou vanaf de zevende plaats starten op het Sochi Autodrom, waar hij normaliter schittert, maar dat werd de zestiende plaats na een gridstraf vanwege een motorwissel. Daarmee begon hij nog altijd vóór Max Verstappen, maar stond hij meer in de buurt van de Nederlander. De verwachting was dat de Fin het leven van Verstappen zuur zou maken, maar in ronde zes werd duidelijk dat dat niet ging gebeuren. Verstappen zette zijn auto naast die van Bottas, die geen echte verdedigende actie inzette en dus zo al zijn positie verloor. Volgens oud-Formule 1-coureur Damon Hill was het een ‘cadeautje’ van Bottas.

Valtteri, it's Max 😉pic.twitter.com/gXINbVolQG — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) September 29, 2021

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Lees ook: Hill onder de indruk van ‘Hammertime’ Hamilton: ‘Dan speert hij ervandoor’

“Je kunt er niet omheen dat de man die als tweede eindigde de race achter hem startte en zijn teamgenoot de race won”, zei Hill tegen Sky Sports. “We hadden verwacht dat Valtteri in de race iets meer zou verdedigen tegen Red Bull en Verstappen, maar het leek alsof hij hem er gewoon langs liet gaan. Misschien wilde hij gewoon geen problemen. Het leek niet alsof hij aan het racen was, het was zo goed als een cadeau aan Max”, oordeelt de wereldkampioen van 1996.

Lees ook: Bottas baalt: ‘Hadden op podium kunnen staan’

Terwijl Verstappen daarna nog relatief makkelijk door het veld reed, zat Bottas een lange tijd vast achter Pierre Gasly. Ook na de eerste pitstop zag het er allemaal slecht uit voor de ervaren Fin die volgend jaar naar Alfa Romeo vertrekt, maar dankzij de regen kwamen er alsnog punten nadat hij als vijfde over de streep kwam. Volgens hem zat er echter nog meer in. “Ik had een ronde eerder naar binnen willen gaan, dan had ik op het podium gestaan, maar het team stond niet klaar”, blikte Bottas terug op de race. “Dat was een beetje jammer. We hebben wel wat punten, maar het was vandaag lastiger om naar voren te rijden dan ik had gedacht.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 13 lees je alles over de Koude Oorlog tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt donderdag in de winkel en bij abonnees op de mat, of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.