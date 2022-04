De bijdrage van Honda aan de wereldtitel van Max Verstappen is al veel bewierookt sinds de beslissende race vorig jaar in Abu Dhabi. In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine legt Red Bull-topman Helmut Marko uit hoe belangrijk Honda en Verstappen zijn geweest om de ander aan boord te houden. “Ik heb tegen de Honda-president gezegd: wij garanderen jullie de titel.”

Honda had de sport aanvankelijk al de rug toegekeerd in 2017 na het mislukte huwelijk met McLaren. Red Bull zat op dat moment nog met Renault-motoren in de maag, ook een samenwerking die op zijn einde liep. Na het aangekondigde vertrek van Honda kwam Marko meteen in actie. “Toen bekend werd dat McLaren van Honda af wilde, heb ik meteen mijn contacten ingeschakeld. Het was niet gemakkelijk Honda te overtuigen om verder te gaan in de Formule 1, ze wilden er toen al uitstappen.”

En van zijn contacten kreeg Marko kreeg belangrijke informatie die hij gebruikte om de Japanners aan boord te krijgen. “Ken je AVL? Dat is een bedrijf met 12.000 medewerkers, waarvan tachtig procent ingenieurs. Het hoofdkantoor zit in Graz, ze ontwikkelen motoren en testbanken. Zij hebben Honda voor ruim vijftig miljoen aan equipment geleverd. Dan krijg je zo dus informatie dat Honda in Sakura een hightech-fabriek heeft die zijn gelijke niet kent: iedereen loopt er in witte jassen en het landgoed is 53 hectare groot. Dan is het vervolgens een kwestie om de juiste snaren te raken. En godzijdank is dat gelukt.”

De deal met Honda speelde op zijn beurt weer een belangrijke rol bij contractonderhandelingen met Verstappen, vertelt Marko. “Toen wij hem op den duur geen kampioensauto konden bezorgen, was ik bang dat hij misschien ergens anders naartoe zou gaan. Daarom was die eerste contractverlenging ook zo belangrijk. Honda heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Hun komst bood Max perspectief. Toen het contract met Honda in Monte-Carlo was getekend, heb ik in ons motorhome beneden tegen de Honda-president gezegd: we garanderen jullie de wereldtitel.”

