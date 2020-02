Hoe lang mag Mercedes DAS gebruiken?

Dual Axis Steering (DAS) is het meest besproken onderwerp van de testdagen. De stiekeme innovatie heeft de hele F1 in rep en roer staan. Ondertussen werd duidelijk dat het systeem legaal is. De FIA heeft bevestigd dat de noviteit voor 2020 is toegestaan. Maar hoe lang zal dit zo blijven?

De werking van DAS is als volgt: de coureur kan het stuur lichtjes naar voor of achteren verplaatsen. Door de dubbele as (Dual Axis, red.) zorgt dit voor een verandering in de toe, de hoek van de wielen ten opzichte van elkaar van bovenaf gezien. Dit zou invloed hebben op bandenslijtage en -temperatuur.

Uit verschillende hoeken komt de berichtgeving dat het DAS-systeem vanaf 2021 verboden wordt. De FIA heeft dit echter nog niet bevestigd. In de F1-reglementen voor 2021, die eind vorig jaar werden gepubliceerd, staat een nieuwe regel over de bewegingen die het stuur mag maken. Hier wordt duidelijk gemaakt dat de enige legale beweging die het stuur mag maken, draaien is. Hieruit kun je opmaken dat DAS vanaf 2021 wordt verboden.

Eerder deze maand vertelde F1-directeur Ross Brawn dat met het nieuwe bestuur snel gereageerd kan worden op ideeën die misbruik maken van de ‘gaten’ in de reglementen. “Wanneer een team opvalt met een systeem dat nooit eerder is uitgevoerd en bedacht, kan het bestuur deze noviteit verbieden”, vertelt Brawn. “Dit kan overigens alleen met de steun van andere teams.”

Alles wijst erop dat het DAS-systeem vanaf 2021 wordt verboden. De vraag is nu: hoeveel voordeel kan Mercedes uit deze vernieuwing halen? Kan DAS een volgende wereldtitel verzekeren voor de Zilverpijlen? Het blijft voorlopig speculatie die inherent is aan de testweken in de Formule 1.