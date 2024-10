Met de recente opmars van McLaren komt ook coureur Oscar Piastri steeds vaker in de schijnwerpers te staan. Waar Lando Norris al een zekere populariteit genoot, mede omdat hij al bijna zes seizoenen meedraait in de Formule 1, trad zijn Australische teamgenoot dit jaar voor het eerst echt op de voorgrond. Ondanks twee raceoverwinningen en meerdere loftuitingen van prominente figuren binnen de Formule 1, weet de 23-jarige coureur altijd het hoofd koel te houden.

Oscar Piastri heeft het afgelopen jaar een reputatie opgebouwd als een van de meest coole coureurs op de grid. De jonge Australiër laat zich niet snel van zijn stuk brengen, zelfs niet in het heetst van de strijd. Waar zijn concurrenten soms vloekend en tierend tekeergaan over de boordradio, lijkt Piastri zijn rustige houding nooit te verliezen. “Sommige mensen hebben wat opwinding nodig om het beste uit zichzelf te halen”, legde hij uit in een recent persbericht. “Voor mij is kalm blijven echter essentieel. De beste beslissingen neem ik met een heldere geest.”

“Het is heel makkelijk om afgeleid te raken door dingen die misgaan op of naast de baan”, vervolgde Piastri. “Het zou heel eenvoudig zijn om je daardoor te laten afleiden, maar juist daarom moet je mentaal sterk blijven en focussen op wat echt belangrijk is. Ik denk dat dat tot voor kort nieuw terrein was voor Formule 1-coureurs. Maar net zoals de ingenieurs proberen milliseconden uit de auto te halen, moet je als coureur milliseconden uit jezelf halen. Dat zelfvertrouwen is dus heel belangrijk.”

Jong geleerd is oud gedaan

Als Australiër was de weg naar de Formule 1 voor Oscar Piastri misschien wel extra uitdagend. Op zijn veertiende verruilde hij Melbourne al voor Engeland, met de hoop ooit door te stromen naar de koningsklasse. “Dan leer je op jonge leeftijd al dat je hard moet werken en altijd door moet zetten”, vertelde hij. “Natuurlijk had ik hulp van mijn ouders, maar alleen via de telefoon. Daardoor waren er veel situaties waarin ik op jonge leeftijd al dingen zelf moest uitzoeken. Het leert je onafhankelijk te zijn en te weten wat belangrijk is en wat niet.”

Piastri legde uit hoe die ervaringen hebben bijgedragen aan zijn ontspannen temperament. Daarmee weet hij zich goed te redden op en naast de baan. “Diep van binnen, als coureur en als persoon, weet je of je goed werk levert of niet, en ik denk dat ik daar een goed gevoel voor heb”, lichtte hij toe. “Dat als leidraad gebruiken en je geluk daarop baseren is een goede manier van werken. Het is beter dan te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben, of dat nu positief of negatief is.”

Op die manier is Piastri nog het meest kritisch op zichzelf. “Uiteindelijk betekent het feit dat mensen zeggen dat je het goed hebt gedaan niet dat dat ook zo is, en andersom”, besloot hij. “Soms zijn de resultaten beter dan verwacht, gezien mijn prestaties. Maar op andere momenten reflecteren de resultaten niet dat ik echt goed heb gepresteerd.”

