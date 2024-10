Oscar Piastri is zeer vereerd door de vergelijkingen met Formule 1-legende Alain Prost. De rijstijl van de Australiër vertoont volgens kenners veel overeenkomsten met die van de Franse oud-coureur. De vergelijking komt echter niet helemaal uit de lucht vallen, want Piastri en Prost kwamen elkaar bij Alpine wel eens tegen.

Piastri zit nog geen twee jaar in de Formule 1, maar heeft al veel indruk gemaakt. De precieze en vloeiende rijstijl van de Australiër heeft hem niet alleen twee Grand Prix-overwinningen opgeleverd, maar ook veel vergelijkingen met Formule 1-legende Alain Prost. Piastri zelf voelt zich in ieder geval gevleid.

“Het is een vergelijking die me siert, vooral omdat Alain Prost een van de meest succesvolle coureurs in onze sport was”, zegt Piastri tegen Auto, Motor und Sport. “Natuurlijk leefde ik nog niet toen hij reed, dus ik heb niet het hele plaatje, maar uit wat ik over hem hoor of lees, zie ik wel wat overeenkomsten tussen ons. Prost had een erg vloeiende en ronde rijstijl. Hij was heel precies in zijn werk. Dat herken ik ook in mezelf.”

Prost won in zijn tijd als McLaren-coureur drie van zijn vier wereldtitels. Piastri zal hopen ook hier in de voetsporen van de Franse grootheid te kunnen treden, en wordt al door veel kenners gezien als een toekomstig wereldkampioen.

De overeenkomsten tussen Prost en Piastri zijn niet alleen maar te wijten aan toeval, want de twee hebben ook een tijdje met elkaar samengewerkt. Voormalig F1-coureur Prost was tot eind 2021 adviseur bij het Franse Alpine, toen Piastri nog onderdeel uitmaakte van de Alpine Academy. “Ik heb hem een paar keer gesproken toen ik nog bij Alpine werkte. Het was ongelooflijk interessant om met hem te praten en hij gaf me ook een paar tips”, aldus de Australiër.

