George Russell dacht afgelopen zondag met een slimme truc nog even de leiding in de race over te kunnen nemen, maar liet zich plots wegzakken na de herstart. Even leek hij een probleem te hebben, maar achteraf bleek dat hij op die manier probeerde te ontsnappen aan een straf.

De race werd tijdelijk stilgelegd na de chaotische start, waarbij meerdere coureurs flinke schade opliepen door de ‘bowlende’ Valtteri Bottas en Lance Stroll. Na de onderbreking begonnen de coureurs aan hun opwarmronde voor de herstart, die gewoon op de grid plaatsvond. Maar waar de oorspronkelijke start nog op een nat asfalt begon, was het tijdens de opruimwerkzaamheden alweer opgedroogd. Iedereen moest wel nog op de intermediates op de baan terugkeren, maar Russell voorspelde al dat iedereen de pits in zou duiken voor slicks. Dat werd grotendeels bewaarheid, aangezien alleen Lewis Hamilton door zou rijden naar de grid.

In de pitstraat was het meteen hectisch, aangezien de resterende veertien coureurs wel naar slicks overstapten. In die hectiek dacht Russell met een slimme truc een aantal plaatsen te winnen. Williams’ pitbox was de laatste in de pitstraat. De ‘fast lane’, waar de coureurs rijden in de pitstraat, stond bomvol met andere coureurs en dus kon Russell niet invoegen op de achtste plek, waar hij reed. In plaats daarvan zag hij een kans door tot het einde van de pitstraat te rijden en zo wat posities te winnen.

Hij vroeg op de boordradio wel nog aan zijn team of dat toegestaan was. “Negatief”, antwoordde engineer James Unwin. Dat antwoord kwam echter pas toen de lichten aan het einde van de pitstraat op groen sprongen. “Je moet je plaats afstaan om achter Alonso te komen. Je moet vijf auto’s voorbij laten gaan, minstens vijf auto’s. Je moet achter Alonso en voor Kimi Räikkönen zitten”, klonk de opdracht van Unwin aan zijn coureur. Op de tv-beelden was goed te zien dat hij zich liet terugzakken, al leek het op dat moment nog alsof hij technische of mechanische problemen had.

Foto: BSR Agency

Tijdig ingrijpen Williams redt Russell

Door de posities weer in te leveren ontsnapte Russell aan een onderzoek van de stewards, laat wedstrijdleider Michael Masi weten. “Het team kwam meteen op de radio, zei dat ze een fout hadden gemaakt en dat hij zich tot achter Alonso zou laten zakken. Het initiatief kwam dus vanuit het team”, bevestigt de Australiër.

De coureurs moesten eigenlijk in de juiste startvolgorde uit de pits rijden, maar Masi erkent dat dat lastig was voor Russell. “Omdat de pitbox van Williams in dit geval bij de pit-exit zat, moesten ze wel terugzakken. In principe zouden ze in de volgorde van binnenkomst in de pits ook weer naar buiten rijden.” Masi geeft toe dat als Williams het niet zelf had aangegeven bij de stewards, dat hij het team niet op de hoogte zou hebben gesteld en het voorval direct bij de stewards zou neerleggen.

Door tijdig ingrijpen van zijn team ontsnapte Russell zo dus aan een straf voor het inhalen in de pitstraat. De Brit eindigde de race uiteindelijk als negende, al betekende de diskwalificatie van Sebastian Vettel dat hij de achtste plek achter zijn naam kreeg. Het waren de eerste punten die Russell voor Williams pakte.