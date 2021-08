George Russell krijgt opnieuw een kans om zijn Williams voor even in te ruilen voor de Mercedes. De 23-jarige Brit zal namelijk namens Mercedes deelnemen aan de Pirelli-test op de Hungaroring deze week.

Russell is op dit moment een van de meest genoemde namen in de paddock. De Williams-coureur, die afgelopen weekend eindelijk zijn eerste punten in de Williams pakte, wordt al lange tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes in 2022. Hij zou Valtteri Bottas vervangen, die dit seizoen wisselvallig presteert. Zijn contract loopt eind dit jaar af en dus staat Mercedes voor een keuze: de trouwe Fin behouden, of de Mercedes-junior eindelijk zijn kans bij een topteam gunnen? Deze week kan Russell in ieder geval weer een beetje ruiken aan de Mercedes.

Lees ook: Wolff: ‘Botsing Boedapest niet bepalend voor Bottas’ toekomst bij Mercedes’

Hoewel de zomerstop net begonnen is, moeten Ferrari, McLaren en Mercedes nog eventjes doorwerken. Dinsdag en woensdag vinden er op de Hungaroring bandentests plaats met de nieuwe 18-inch banden van Pirelli voor 2022. Russell zal daar aan deelnemen, maar niet met zijn Williams. De Mercedes-junior mag namelijk in de Mercedes stappen voor deze bandentest. Het is nog maar de vraag of deze test iets bijdraagt aan de beslissing die het Mercedes-bestuur moet nemen voor volgend jaar, maar voor Russell is het in ieder geval weer een mooie kans.

Lees ook: Top & Flop GP Hongarije: Complimenten aan Bottas, ontketende Ocon en feestvierend Williams

Het zal niet de eerste keer zijn dat hij in een Mercedes stapt. In 2017 kreeg hij de kans in de W08, in 2019 nam hij al deel aan tests in Bahrein en Abu Dhabi in de Zilverpijl. Vorig jaar kreeg hij dan een eerste échte kans. Russell viel in bij Mercedes voor de Grand Prix van Sakhir toen bleek dat Lewis Hamilton positief getest was op het coronavirus. De zevenvoudig wereldkampioen was daardoor niet welkom in de paddock, waarna een aantal verschuivingen plaatsvond. Omdat Russell bij Mercedes instapte, moest Williams een beroep doen op Jack Aitken. Russell imponeerde direct door tijdelijke teamgenoot Bottas te snel af te zijn in de race en leek naar de zege te cruisen, maar na dramatische pitstops zakte hij terug tot de negende plaats.