Het idee werd geboren uit frustratie over de hoge prijzen van en talloze logo’s op reguliere Formule 1-merchandise. Tegenwoordig runt Megan Varela Nunes (26) haar modebedrijfje By Megs fulltime vanuit haar ouderlijk huis in Diemen. “TikTok is de reden dat ik zo groot ben geworden.”

Megan, hoe ben je By Megs begonnen?

“Het begon in 2018 allemaal bij de scrunchie, oftewel gekleurde haarelastiekjes. Ik werkte toen bij een modetijdschrift en de werknemers daar kochten ineens allemaal scrunchies van dertig euro of duurder. Ik dacht: ‘Leuk, maar ik ga niet zoveel geld aan een haarelastiekje uitgeven’. Toen ben ik thuis gaan googelen hoe ik ze zelf kon gaan maken. Ik begon met een paar oude T-shirts om het uit te proberen. Daarna maakte ik ze voor vriendinnen die dit ook cool vonden. Daar ontstond het idee: als wij ze leuk vinden, misschien anderen ook wel? Ik mocht de oude naaimachine van mijn opa gebruiken en via een familielid kon ik een aantal scrunchies in zijn conceptstore in Amsterdam neerleggen. Binnen een week waren die uitverkocht. Toen heb ik By Megs uitgebreid door ook haarclips te gaan verkopen en uiteindelijk lag ik in meerdere winkeltjes. Het werd een soort passieprojectje waar ik mijn creativiteit in kwijt kon. En het leverde een leuk zakcentje op.”

Inmiddels bestaat By Megs vooral uit Formule 1-merchandise. Hoe kwam je terecht bij de sport?

“Ik ben tijdens de coronatijd fan geworden. Daarvoor had ik af en toe een race aanstaan, want als Nederlander ken je Max Verstappen en zijn succes natuurlijk. Maar dat was echt als achtergrondgeluid. Formule 1 is niet leuk als je het niet echt volgt en de regels niet snapt. Het zijn dan letterlijk een aantal auto’s die wat rondjes rijden. In die periode was ik op zoek naar iets nieuws. Iedereen zat thuis en de muren begonnen op mij af te komen. De eerste Grand Prix die ik heb gekeken, was die in Imola. Overal las ik dat het een spannend weekend zou worden door de voorspelde regen. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar ik vond het leuk naar te kijken. Ik kende toen alleen Max Verstappen en Lewis Hamilton, dus ben ik na de race gaan researchen. Uiteindelijk kwam ik bij de Netflix-serie Drive To Survive uit en leerde ik meer over de regels, strategieën en coureurs. Vanaf dat moment heb ik alles gevolgd.”

Waarom begon je met Formule 1-artikelen?

“Net als bij de scrunchies was ik hier ook op zoek naar iets voor mijzelf. Ik wilde merchandise hebben van Formule 1. Ik was heel erg fan van Lando Norris, dus wilde ik iets van hem hebben. Maar alle fan-artikelen waren heel erg duur en overal stonden alleen maar logo’s op. Dat was niet mijn stijl. Daarom begon ik na te denken over wat voor merchandise ik graag zou willen zien. Ik deelde mijn frustratie op TikTok en kwam meer meiden tegen met hetzelfde probleem. Toen dacht ik: ‘Kan ik zelf geen Formule 1-merchandise gaan maken?’ Dan heb ik zelf een leuk item, maar help ik ook andere vrouwen met hetzelfde probleem. Ik had ook dollartekentjes in mijn ogen, want wat als dit een gat in de markt zou zijn? Onder de douche bedacht ik het eerste item: de Formule 1-scrunchie.”

De scrunchies van onder andere Lando Norris, Max Verstappen en een geblokte vlag blijken populair: je website lag er vier dagen uit door het hoge aantal bezoekers. Inmiddels is de webwinkel uitgebreid en staan er meerdere kledingcollecties online. Had je zo’n succes verwacht?

“Het is bizar. Vroeger tekende ik wel eens kleding in van die modellenboekjes, maar omdat ik dacht dat ik niet creatief genoeg was dingen te ontwerpen, koos ik toch voor marketing. Nu doe ik dat wel en voelt het net alsof mini-Megan weer kleding aan het tekenen is. Ik had nooit verwacht dat het zo populair zou worden, moet mezelf soms echt forceren stil te staan bij hoe goed het allemaal gaat en hoe cool het is wat ik doe. Tijdens elke Grand Prix krijg ik foto’s binnen van fans die iets van mij dragen. Laatst had iemand mijn scrunchie om bij de Australische GP. Dat zijn bizarre momenten.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Op TikTok heb je een groot bereik: bijna 20.000 volgers en je meest bekeken video tikt bijna de miljoen weergaven aan. Heeft dit een rol gespeeld in het succes?

“Zeker. TikTok is de reden dat ik zo groot ben geworden. Mijn eerste ideeën van de scrunchies deelde ik daar, waardoor ik wist dat er animo voor zou zijn. Ik merk het nu ook nog steeds. Als er een video viraal gaat, zie ik dat gelijk terug in het aantal bezoekers op mijn website. Een specifiek voorbeeld hiervan is de canvastas van mijn nieuwste collectie. Daarop staan boeken met de namen van alle teams. Ik had een TikTok gemaakt over deze tas en toen belandde die video precies bij de mensen die van boeken en Formule 1 houden. Dat is een heel erg niche doelgroep, maar daar is TikTok juist het perfecte platform voor. De tas was in één keer helemaal uitverkocht. Ik heb het aantal toen verdubbeld, maar ook die tweede drop is inmiddels weg. Ik moet hem misschien zelfs nog een keer uitbrengen, want ik krijg allemaal berichtjes van meiden die hem graag nog willen bestellen.”

Zie je wel eens mensen lopen met jouw items?

“Vorig jaar ging ik naar de Super Friday van de Grand Prix in Zandvoort met mijn zus. Ik hoopte misschien vijf mensen tegen te komen die iets van mij aan zouden hebben, ik zag zo veel mensen met mijn T-shirts, tassen of scrunchies. Dat is zo’n bizar gevoel. Zelfs toen ik naar de Grand Prix van Spanje was, zag ik mensen met mijn spullen lopen. En tijdens de Formule E in Monaco werd ik herkend. Dat voelt zo gek. Ik zit op mijn zolderkamertje deze dingen te maken en nu kennen mensen mij?”

Waar wil je over vijf jaar zijn met By Megs

“Ik probeer dat expres niet heel erg vast te leggen, omdat ik altijd al bezig ben met de volgende stap. Soms vergeet je dan te genieten van het nu. Maar mijn grootste doel is te blijven groeien, nieuwe collecties te bedenken en nieuwe items uit te brengen. Wat ik ook belangrijk vind, is dat ik op deze manier Formule 1 een meer vrouwvriendelijke omgeving kan maken. Ik wil laten zien dat vrouwen ook thuishoren in deze gekke mannenwereld en dat ze zichzelf mogen zijn. Als ik al één vrouw zich meer op haar gemak kan laten voelen en dat ik haar een kans geef haar passie voor de sport te uiten, dan is het geslaagd. Dat vind ik het allermooiste. Tuurlijk, geld is ook belangrijk, maar het voelt geweldig anderen blij te maken. Zo kreeg ik laatst een berichtje van iemand die zei dat ze door mij F1-merchandise durfde te dragen en dat ik haar het gevoel had gegeven dat zij als vrouw ook thuishoort in de wereld van F1. Toen heb ik even gehuild. Op dat moment dacht ik: ‘Dit is waarvoor ik het doe’.”

Dit artikel komt uit onze wintereditie, die NU in de winkel ligt. Ons magazine is online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!) Met in dit nummer ook nog:

Exclusief interview Nyck de Vries: ‘Je moet niet in teleurstelling blijven hangen’

David Coulthard over het succes van Red Bulls showrunteam: ‘Voelde me een van The Beatles’

Afscheidsinterview Franz Tost: ‘Mijn vrouw en ik hebben nooit discussie gehad over mijn werk’

Achter de schermen bij de theatershow van Rob Kamphues & Tom Coronel

Openhartig: Lewis Hamilton over levenslessen, mode en het heilige vuur

Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis: ‘Concurrentie is voorwaarde voor vernieuwing’

Fotograaf Peter van Egmond graaft in zijn archief op zoek naar iconisch beeld