Hoe uitbundig vierde Alex Albon zijn eerste podium? ‘Het was vrij treurig’

Nu is Red Bull-coureur Alex Albon van nature al een vrij ingetogen persoon maar je zou verwachten dat hij na zijn eerste podium in Mugello vorige week toch even de bloemetjes buiten heeft gezet. Maar nee, Albon vierde het in een bijna leeg hotel.

In de podcast F1 Nation sprak Albon over die felbegeerde plek op het podium die hij eerder al een paar keer had misgelopen. “Het voelt zeker goed. We hebben een paar kansen op het podium gehad en ik had het ook liever eerder gehaald maar het is mooi zo.” De druk op Albon werd al groter en groter, teamgenoot Max Verstappen haalde zes keer op rij het podium en won zelfs een race op Silverstone. In de onderlinge kwalificatiestrijd is de Nederlander Albon ook ruim de baas.

“Het was een goed moment ook als ik eerlijk ben, er werd al veel gepraat en gespeculeerd.” In de twee races voor Mugello was het gevoel al goed maar kon Albon dat niet omzetten in klinkende resultaten. “Ik had echt het gevoel dat ik vooruitgang boekte, dus om dan eindelijk ook een weekend af te sluiten met een verdiend resultaat was erg lekker. En voor de jongens van mijn kant van de garage was het uiteraard ook mooi, voor hen was het tenslotte al lang geleden.”

‘Ik was vrijwel alleen in het hotel’

En dus sloot Albon met wat hij zijn beste race uit zijn carrière noemt het weekend af met een beker. zijn beloning kwam niet in de vorm van bijvoorbeeld een avondje stappen of een feest met het team. “Ik had diner bij kaarslicht… in mijn eentje”, lacht Albon. “Ik heb mezelf op een T-bone steak en tiramisu getrakteerd, toen ben ik gaan slapen. Het was eigenlijk vrij treurig.”

Bovendien had Albon op maandag nog een afspraak in Italië. “We hadden een filmdag op een kartbaan dus ik moest wel blijven. Ik heb in het hotel geslapen waar ik het weekend al had doorgebracht. Maar nu was ik vrijwel alleen. Er sliep een stel naast me dat me niet eens herkende, haha.”