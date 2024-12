Hoe houdt Max Verstappen werk en privé gescheiden? De Nederlander onthult in een exclusief gesprek met FORMULE 1 Magazine hoe hij dit aanpakt. Daarbij is er een grote rol weggelegd voor vriendin Kelly Piquet en ‘bonusdochter’ Penelope.

Bij Max Verstappen staat na het 2024-seizoen de teller inmiddels op vier wereldtitels en drieënzestig overwinningen. De autosport speelt daarom, op zijn zachtst gezegd, een grote rol in het leven van de Red Bull-coureur. In zijn privéleven doet de Formule 1 er echter toch een stuk minder toe, onthult Verstappen in Het Jaar van Max, het laatste reguliere nummer van FORMULE 1 Magazine.

“Ik lees niks, volg niks van Formule 1”, onthult Verstappen hoe hij het beste ontspant. “Als ik iets tegenkom, negeer ik dat altijd. Ik kijk alleen maar naar andere sporten, ook als ik thuis ben. Mij interesseert het eigenlijk echt niks wat er extern wordt geschreven.” De coureur spendeert wel veel tijd in de simulator.

Gescheiden

Daarnaast brengt hij natuurlijk veel van zijn tijd door met vrienden en familie, waaronder vriendin Kelly Piquet en ‘bonusdochter’ Penelope. “Wat altijd helpt als je weer thuiskomt, ook al heb je een klotenweekend gehad, uiteindelijk moet dat dan niet uitmaken hoe je je thuis voelt en de dingen die je doet”, aldus Verstappen.

“Dat probeer je altijd goed gescheiden te houden. Dat is niet altijd even makkelijk voor iedereen, maar dat moet je uiteindelijk wel zo proberen te doen”, vervolgt de wereldkampioen. “Het meeste van een weekend kan ik thuis direct achter me laten. Kijk, sommige weekenden ben ik misschien iets bozer of wat meer teleurgesteld door wat er is gebeurd en dan duurt het misschien wat langer.”

