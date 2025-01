George Russell en Andrea Kimi Antonelli staan in 2025 voor het eerst als Mercedes-teamgenoten op de grid. De twee jonge coureurs hebben echter alleen nog maar deze garantie voor volgend seizoen. Het contract van zowel Russell als Antonelli loopt eind 2025 af, maar volgens Toto Wolff is het de bedoeling om de twee veel langer als Mercedes-coureurs aan te houden.

Mercedes begint het nieuwe seizoen met een jonge line-up. De 18-jarige Andrea Kimi Antonelli wordt de teamgenoot van de 26-jarige George Russell. De twee coureurs hebben dus de toekomst, maar officieel lopen hun contracten al eind 2025 af. Teambaas Toto Wolff verzekert zijn twee coureurs echter dat er zeker ‘opties’ zijn na het aankomende seizoen.

“Deze twee zijn de toekomst”, zegt Wolff. “Ze zijn en blijven Mercedes-coureurs en daarom hebben we contracten met George en Kimi die veel langer lopen en die erg ingewikkeld zijn qua opties. Dit is een snelkookpan. Mercedes is altijd al een snelkookpan geweest, maar dit is waar we vandaag staan als team, we willen met deze twee verder.”

Beste keuze

Wolff legt uit dat Mercedes altijd met korte contracten werkt. Zelfs meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kreeg niet meer dan een ‘één plus één jaar’-contract. “Het belangrijkste is om te zien hoe George en Kimi zich thuis voelen en ik zie geen reden om ze in dat stadium niet het vertrouwen te geven om verder te gaan”, aldus de Oostenrijker. “We zouden niet voor de line-up met deze twee zijn gegaan als we niet honderd procent zouden geloven dat zij de beste keuze zijn.”

