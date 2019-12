Honda: ‘Behalen van doelen erg belangrijk voor vertrouwen van Red Bull’

Honda F1-directeur Masashi Yamamoto zegt dat het behalen van de gestelde doelen erg belangrijk was voor het vertrouwen van Red Bull. De Japanner stelt dat Honda in de buurt zit van Mercedes op het gebied van vermogen en is tevreden over het eerste jaar van de samenwerking met Red Bull.

Red Bull ging dit seizoen de samenwerking aan met Honda nadat het een lange tijd met Renault-motoren reed. De samenwerking verliep succesvol met drie zeges en twee polepositions voor Max Verstappen. Volgens Honda F1-directeur Masashi Yamamoto was het behalen van de gestelde doelen van belang voor het vertrouwen van Red Bull.

”We hebben regelmatig bijeenkomsten met Red Bull”, zegt Yamamoto tegen Motorsport.com. ”Daar delen wij onze plannen en de huidige situatie en zij delen hun plannen en huidige positie. Het feit dat bijna alles op schema ligt is erg belangrijk omdat we wederzijds vertrouwen in elkaar hebben. Dat maakt de relatie alleen maar sterker”, aldus Yamamoto.

Lees ook: Honda: ‘Met twee teams werken was uitdagend, maar pakte redelijk goed uit’

‘Goed jaar voor ons’

In Monaco kwam Red Bull nog in de buurt van de zege, maar Verstappen kon Lewis Hamilton niet inhalen en de tijdstraf van de Nederlander vanwege een incident in de pitstraat met Valtteri Bottas zorgde ervoor dat hij buiten het podium viel. ”Ik dacht dat we hadden kunnen winnen in Monaco, maar dat lukte uiteindelijk niet. Het maakte ons echter niet zenuwachtig. We waren vrij relaxed over de situatie. We dachten dat het goed zou gaan”, aldus Yamamoto.

Dit seizoen bracht Honda maar liefst drie grote updates uit van de krachtbron. ”Dit jaar hebben we grote vooruitgang geboekt op de ontwikkeling van de krachtbron. Zoals je kunt zien aan de resultaten is betrouwbaarheid één ding, maar het andere is vermogen. We zitten in de buurt van Mercedes, maar we liggen nog steeds achter. Dit was echt een goed jaar voor ons en daar zijn we tevreden over. We kijken uit naar volgend jaar”, aldus Yamamoto.

Honda heeft overigens al aangegeven dat het in 2020 ‘waarschijnlijk lastiger’ wordt een grote stap te zetten met de motor. Het contract met beide Red Bull-teams is met één jaar verlengd tot en met eind 2021.

Lees ook: Honda: ‘Grote stap zetten met motor lastiger in 2020’