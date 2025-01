In 2026 staat de teams een nieuw reglement te wachten. Zowel het motorreglement als het chassisreglement gaat op de schop, waardoor teams een hele nieuwe auto moeten bouwen. Honda, verantwoordelijk voor de motorontwikkeling van Aston Martin, geeft eerlijk toe dat de fabrikant het ‘moeilijk’ heeft met het bouwen van de power unit voor 2026. “Alles is nieuw, en erg moeilijk”, vertelt Honda-voorzitter Koji Watanabe.

Honda kondigde in mei 2023 aan om in 2026, het jaar waarin de nieuwe reglementen van kracht gaan, terug te keren naar de Formule 1. De Japanse motorfabrikant werkte eerder jarenlang samen met Red Bull, maar is nu een samenwerking met Aston Martin aangegaan. Ondanks dat Honda al geruime ervaring heeft in de koningsklasse, geeft Honda-voorzitter Koji Watanabe eerlijk toe dat het ‘worstelt’ met de ontwikkeling van de 2026-motor.

LEES OOK: Newey voorspelt kans op ‘door krachtbronnen gedomineerde regeling’ in 2026

“Het is niet zo makkelijk. We hebben het moeilijk. Nu doen we ons best om volgend jaar resultaat te laten zien”, vertelt Watanabe tegen PlanetF1. De Japanner legt ook meteen uit waarom Honda met het handen in het haar zit. “Alles is nieuw. De motor is een nieuwe, zeer compacte motor van 355 kW die we nodig hebben. Ook de lichtgewicht batterij is niet zo gemakkelijk te ontwikkelen. En ook de kleine motor met het grote vermogen. Alles is erg moeilijk, maar we doen ons best.”

Red Bull

Honda is niet de enige motorfabrikant die het 2026-reglement een uitdaging vindt. Teambaas Christian Horner gaf eerder toe dat de ontwikkeling van de nieuwe motor voor Red Bull, samen met Ford, de ‘grootste uitdaging’ ooit is voor de renstal. “We nemen het op tegen Ferrari en Mercedes, weet je, als dochteronderneming van Red Bull”, aldus Horner tegen talkSPORT. “En dat is verreweg onze grootste uitdaging in de sport.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland) en morgen in de winkel: de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.