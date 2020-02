De nieuwe Mercedes-, Renault- en Ferrari-motoren kregen het publiek al te horen, nu laat ook Honda zijn nieuwe krachtbron draaien. Alpha Tauri, het vroegere Toro Rosso, startte de Japanse krachtbron afgelopen weekend op.

Honda had als enige motorleverancier het geluid van zijn krachtbron nog niet openbaar gemaakt. In een filmpje van Alpha Tauri komt daar verandering in. Het Italiaanse team startte de RA620H op.

De afgelopen weken lieten verschillende teams de motor al draaien op de testbank. Mercedes startte de W11, zoals de 2020-bolide heet, als eerste op. Een dag later volgden Ferrari en McLaren dat voorbeeld. Bekijk en beluister het overzicht hier.