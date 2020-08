Honda niet tevreden over krachtbron: ‘Moeten verbeteren’

Met een vijfde opeenvolgende podiums voor Max Verstappen en ook Alex Albon en Pierre Gasly in de punten lijkt Honda op het eerste zich niet zo’n slecht weekend achter de rug te hebben. Toch beseft de Japanse motorleverancier dat het beter moet als Red Bull en Alpha Tauri hun directe concurrenten willen bedreigen. “We gaan de data van de afgelopen zes races bestuderen om betere resultaten te behalen.”

Max Verstappen finishte op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de vijfde race op rij op het podium. De Nederlander kon Hamilton in Spanje niet bedreigen, bij Red Bull spreekt men van “maximaliseren”. Ook motorleverancier Honda lijkt tevreden met de recente resultaten. “Red Bull eindigde op de tweede plaats met Max en scoorde daarmee de vijfde opeenvolgende podiumplaats voor henzelf en Honda. Dat is een positief resultaat”, vertelt Honda-topman Tanabe na afloop van de Spaanse GP.

Ondanks dat positief resultaat wil Honda meer. “Max en Pierre hebben vandaag het maximale uit de auto gehaald, maar we hebben toch sterk het gevoel dat we onze prestaties moeten verbeteren om die van de naaste competitie van beide teams te evenaren.”

Daarvoor willen de Japanners de rustweek voor het GP-weekend op Spa gebruiken. “De tweede triple header van het seizoen zit er nu op en we hebben een week rust, waarin we hard zullen werken, de data van de afgelopen zes races gaan bestuderen en gaan proberen om betere resultaten te behalen in de komende races”, aldus Tanabe.

