Als bedankje van Red Bull aan Honda mocht topman Masashi Yamamoto na Max Verstappens zege in Amerika afgelopen zondag mee naar het podium. Het afscheid van de Japanse fabrikant komt steeds dichterbij, maar wordt er niet makkelijker op. “Red Bull en Honda hebben veel emoties gedeeld.”

Meneer Yamamoto, Honda vecht met Verstappen en Red Bull om de titel. Toch trekt het zich eind 2021 terug. Bestaat er geen vrees dat dit te vroeg gebeurt, net nu het écht goed gaat?

“Het is, vind ik persoonlijk, natuurlijk teleurstellend dat we ons terugtrekken. Tegelijkertijd begrijpen we bij Honda Racing dat Honda zich als automaker in moet zetten om CO2-neutraal te worden. Dat proces moet versneld worden, vandaar deze beslissing. Het goede is echter dat we ons altijd op performance geconcentreerd hebben en dit jaar mee kunnen doen om de titel. Dat dit in ons laatste jaar kan, is mooi. Het laat zien dat onze inzet zich uiteindelijk uitbetaalt.”

Na drie jaar is het straks klaar tussen Red Bull en Honda in de Formule 1. Toch is duidelijk te zien dat de band zeer warm is.

“Dat klopt, we zijn heel close en hebben als partners veel emoties gedeeld. Ik persoonlijk heb ook een nauwe band gekregen met Helmut Marko, Christian Horner en (AlphaTauri-teambaas) Franz Tost. We hebben onderling veel vertrouwen en respect opgebouwd. Vandaar dat we op andere autosportvlakken met elkaar blijven samenwerken.”

Wat betekent Max Verstappen voor Honda?

“Het resultaat staat natuurlijk voorop, maar hij is heel speciaal. De fans houden van hem, er zijn ook veel Max-fans in Japan. Hij is in Japan ook een Honda-icoon. Als Honda gebruiken we hem ook voor onze marketing. De relatie met Max is erg goed.”

Dat de relatie met Red Bull zo goed is, maakt dat deze beslissing extra moeilijk? De mensen op het circuit willen eigenlijk doorgaan, maar de knoop is in Japan doorgehakt…

“Het klopt dat iedereen trackside een speciale band met het team heeft. We hebben immers samengewerkt met dezelfde doelen voor ogen. Op het hoofdkwartier staan ze verder van het circuit af en hebben ze besloten een andere richting in te slaan, maar zij begrijpen onze gevoelens ook. Net zoals wij hun beslissing respecteren.”

Red Bull neemt de Honda-motoren in 2022 over. Is het een gek gevoel dan een motor te zien waar Honda hard aan heeft gewerkt, zonder de naam erop?

“Dat zal inderdaad wat gek voelen: onze motor zonder ons logo. Maar zoals gezegd: de focus ligt nu op dit jaar kampioen worden. Volgend jaar is volgend jaar.”

Max Verstappen met Honda-topman Masashi Yamamoto. Foto: Red Bull.

Honda geeft Red Bull in 2022 nog wel technische support. Hoe moeten we dat zien?

“Vanuit Honda gezien, is het eind dit jaar het einde van het project. 2022 is een transitieperiode voor Red Bull, al zullen er vanuit Honda wel mensen bij blijven om te helpen. De makkelijkste manier om het uit te leggen, is dat iedereen van het management, zoals ik, en de marketingafdeling weg zal zijn, haha! Als merk zal Honda ook niet meer zichtbaar aanwezig zijn.”

Honda is vaak de Formule 1 in- en uitgestapt. Ziet u Honda weer terugkeren?

“Ik denk persoonlijk wel dat Honda zal terugkeren in de Formule 1. De situatie is nu zo dat Honda zich erop moet concentreren CO2-neutraal te worden en dat project wil versnellen. Als dat goed gaat, denk ik dat er zeker mensen binnen het bedrijf zijn die weer de Formule 1 in willen.”

Is er al meer duidelijk over uw eigen toekomst en mogelijke rol als Red Bull in 2022 de Honda-motoren overneemt?

Lacht: “Nee, het eerste waar we ons sowieso ook op concentreren, is de titel winnen. Dat heeft prioriteit. Verder praten we niet over persoonlijke moves, al overweeg ik een aantal dingen.”

U zei eerder dat u denkt volgend jaar misschien te gaan reizen en met uw vrouw naar een aantal Grands Prix te gaan…

“Ja, dat is denk ik nog steeds wel de bedoeling. Mijn vrouw wil graag naar Monaco en Frankrijk, haha!”