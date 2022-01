Honda vermoedt dat de concurrentie de overstap naar E10-brandstof, en het vermogensverlies dat daarmee gepaard zou moeten gaan, bagatelliseert.

Dit jaar vindt er een grote regelrevolutie plaats in de Formule 1. Er verandert veel op technisch vlak, wat ervoor moet zorgen dat de races interessanter worden. Eén van die veranderingen is de stap naar E10-brandstof. Dat zou volgens berekeningen resulteren in een verlies van zo’n twintig pk, maar meerdere teams hebben al aangegeven dat de motor- en brandstofleveranciers dat vermogen hebben weten terug te winnen. Bij die verhalen zet Honda’s hoofd van ontwikkeling, Yasuaki Asagi, zijn vraagtekens.

“Het lijkt erop dat andere fabrikanten zeggen dat het ongeveer hetzelfde is”, zegt Asagi tegen Motorsport.com, gevraagd naar hoeveel vermogen de teams zullen verliezen door de nieuwe regel. Asagi, die nog bij het project betrokken blijft ondanks het vertrek van Honda, gelooft dat niet. “Zo’n aankondiging betekent alleen maar dat het lastig is om evenveel vermogen te produceren als vorig jaar.”

Asagi wil zelf niet zeggen hoeveel de teams aan vermogen moeten inboeten door de nieuwe regels (‘dat is geheim’), maar weet wel dat het voor Honda een flinke uitdaging was om de overstap naar E10-brandstof te maken. “De motorarchitectuur stond al klaar dus we moesten aanpassingen doorvoeren om het beste uit de E10-brandstof te halen.” Volgens Asagi zit er toch nog een voordeel aan de overstap. “De abnormale verbanding van de oude brandstof zal nu makkelijker te controleren zijn. We gaan voor maximale efficiëntie, maar met E10-brandstof zal het vermogen van de motor afnemen.”