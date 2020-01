Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda, denkt dat Toro Rosso ook in het derde jaar van de samenwerking vooruitgang kan boeken. De Japanner is heel erg te spreken over de progressie in de afgelopen twee jaar en kijkt optimistisch naar de toekomst.

Met twee podiumplaatsen en een zesde plek in het contructeurskampioenschap heeft Toro Rosso zijn beste seizoen ooit achter de rug. Toch zit het team volgens Honda’s technisch directeur Tanabe nog niet aan zijn maximum. “Ik geloof dat het team nog beter kan doen”, vertelt Tanabe aan Racer. “Vooral na de zomerbreak waren de prestaties goed. Ze worden sterker. Ik denk dat ze dit jaar een sterke auto hebben”, klinkt de Japanner van Honda hoopvol.



Honda is sinds 2019 naast Toro Rosso ook motorleverancier van moederteam Red Bull. Dat verhoogde de hoeveelheid werk, maar dat vormt geen probleem volgens Tanabe. “Ik ben tevreden dat we werken voor twee teams. Het was natuurlijk een uitdaging, dan eens meer personeel bij de een, dan weer meer krachtbronnen bij de ander. Tot nu toe ging alles redelijk goed voor beide teams”, legt de Japanner uit.

Ondertussen wordt er hard gewerkt voor komend seizoen. “Ik vroeg de mensen, ingenieurs en de monteurs hier, wat kunnen we doen voor volgend jaar? (…) Ik vroeg hen een lijst te maken en deze intern en met de designers te bespreken en vervolgens ideeën voor volgend jaar te brengen.“

Volgens Tanabe krijgen Red Bull en Alpha Tauri, zoals Toro Rosso vanaf dit jaar heet, dezelfde behandeling. “We ondersteunen twee teams in gelijke mate”, zegt hij. “Het aantal ingenieurs en monteurs is gelijk. Toen we in 2019 bij Red Bull begonnen, verhuisden sommige mensen van het voorgaande jaar naar Red Bull, bij Toro Rosso kwamen nieuwe mensen. Daarom hebben we het ervaren personeel gemengd zodat ondersteuningsniveau hetzelfde was”, legt Tanabe uit. “We houden dezelfde stijl voor volgend jaar. Niet alleen volgend jaar, voor altijd!”

