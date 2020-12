Hoofdontwerper Ferrari Simone Resta maakt de overstap naar Haas

Ferrari-ontwerper en Head of chassis engineering Simone Resta vertrekt na het seizoen bij de Scuderia en gaat aan de slag bij Haas, zo heeft het Italiaanse team laten weten.

Resta was tussen 2014 en 2018 de hoofdontwerper van Ferrari, werkte in 2019 kortstondig bij Alfa Romeo en keerde alweer snel terug bij de Scuderia en gaat Ferrari nu weer verlaten. Hij gaat aan de slag bij Haas, het team waar Ferrari nauw mee samen werkt. Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto kunnen Haas en Ferrari hiervan profiteren.

“We zijn blij dat hoog aangeschreven Simone Resta de overstap gaat maken naar Haas om daar de technische afdeling te versterken. De band tussen Ferrari en Haas is alleen maar sterker geworden getuige ook de komst van Ferrari-junior Mick Schumacher bij het Amerikaanse team. Wij denken dat beide partijen hiervan kunnen profiteren”, aldus Binotto.

Resta’s taken bij Ferrari worden overgenomen door Enrico Cardile, die in juli werd aangesteld als de head of performance development. “Hij gaat nu verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de auto en voor alles wat te maken heeft met de prestaties en de ontwikkeling van de auto”, zegt de teambaas van Ferrari.

