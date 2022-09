Lewis Hamilton heeft zowel letterlijk als figuurlijk hoofdpijn overgehouden aan de vrijdag in Singapore. Zijn Mercedes stuiterde namelijk enorm op en neer, terwijl deze ook nog niet snel genoeg was.

“We komen nog iets van een seconde te kort”, denkt Hamilton na afloop hardop. Dat is dan ondanks dat hij de eerste training als snelste afsloot en in VT2 vijfde was op zes tienden. “We moeten gewoon hard blijven werken, al is er helaas weinig dat we aan het stuiteren kunnen doen”, erkent hij.

“De auto stuiterde echt als een gek.” Vrijwel nonstop ook, zegt hij. “Je krijgt er gewoon hoofdpijn van.” Maar ja, het is niet anders, weet hij. “We zitten er hier in elk geval niet mijlenver vanaf”, stelt Hamilton, die denkt dat er zeker nog meer in zit – al is de vraag of hij die volledige seconde die hij zoekt, kan vinden.

