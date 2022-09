In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore heeft Lewis Hamilton verrassenderwijs de snelste tijd op de klokken weten te zetten. De Brit was met 1.43.033 uiteindelijk 0.084 sneller dan Max Verstappen. Charles Leclerc legde voor Sergio Pérez beslag op de derde plek in de eerste training op het Marina Bay Circuit.

De eerste sessie van het weekend is er in Singapore traditioneel één van verkenning en geen gekke dingen doen. De omstandigheden zijn wegens het tijdstip niet te vergelijken met die van de kwalificatie en de race.

De eerste die zich verslikt in de baan was George Russell, een kleine verremming zorgt voor een kusje met de muur zonder echte schade. “Ik reed er recht in, de ophanging of stuurkolom is niet beschadigd”, aldus Russell op de radio. Fernando Alonso voorspelde het gisteren al: “In het eerste deel van de training zul je zien dat Verstappen iedereen op één of meerdere seconden rijdt waarna de rest langzaamaan dichterbij komt.” En de Spanjaard kreeg gelijk, Verstappen gaat meteen aan de slag en zet de toon in de eerste helft van de sessie.

Foto: Motorsport Images

De met een gouden helm getooide Charles Leclerc start het weekend iets minder voortvarend. Een probleem met de remmen houdt hem de eerste 25 minuten binnen, hij eindigt de sessie toch uiteindelijk op een verdienstelijke derdee plek. In het vervolg blijft Red Bull domineren en net als zowel Verstappen als Sergio Pérez hun tijden hebben aangescherpt, wordt de sessie stilgelegd.

Carlos Sainz is zijn Ferrari in bocht 5 bijna kwijt, maar herstelt nog. Lance Stroll overkomt kort daarna hetzelfde en is wel het haasje, linksachter raakt de muur vrij hard en lijkt flinke schade aan de ophanging aan te richten. Stroll zet zijn Aston Martin aan de kant en zorgt daarmee voor een korte rode vlag-situatie. Bij de hervatting was er nog een kwartier over voor de laatste snelle rondjes. Daarin kwam plots Lewis Hamilton bovendrijven, gedurende de sessie klaagt hij nog steen en been over de Mercedes maar in de laatste tien minuten staat zijn naam vanuit het niets bovenaan de tijdenlijst. En dat is voor het eerst dit seizoen.

Uitslagen GP Singapore 2022 - 1e Vrije Training