Red Bull-teambaas Christian Horner had liever gezien dat de Grand Prix van Italië stil was gelegd zodat de race weer hervat had kunnen worden, dan dat het achter de safetycar was geëindigd. Voor hem voelde de gang van zaken als ‘compleet het tegenovergestelde van Abu Dhabi’.

De Grand Prix van Italië leek in de slotfase weer een stuk spannender te worden door de safetycar dankzij de gestrande McLaren van Daniel Ricciardo. Het duurde echter lang voordat de marshals die auto konden weghalen omdat de auto niet in neutraal wilde, waardoor er een kraan aan te pas moest komen.

De ronden tikten weg en uiteindelijk besloot de wedstrijdleiding dat er niet genoeg tijd was voor een herstart, tot ongenoegen van de fans en teams. “We willen niet winnen achter de safetycar”, benadrukt Red Bull-teambaas Christian Horner. “Dat is iets waar we al jarenlang over praten. Er was genoeg tijd om de race weer te hervatten. Zij hebben de verkeerde auto opgepikt, ze vingen George Russell op.”

“Wij hadden de snellere auto, we hadden de race graag op de baan gewonnen, niet achter de safetycar”, vervolgt Horner. “We delen de teleurstelling van de fans, dit ontnam ons de kans op een grandstand finish“, doelt de Brit op een spannende sprint tot aan de streep.

Horner weet dat Verstappen zonder die safetycar met ruime voorsprong had gewonnen. “Wij hadden een nieuwe set bespaard, we hadden een nieuwe set ten opzichte van de gebruikte set banden die Charles had. Het leek een grandstand finish te worden die we niet te zien kregen. Dat gaat tegen de eerder besproken principes in. De grootste verliezers waren helaas de fans, we moeten dit snel aanpakken.”

Dit was volgens Horner dan ook ‘compleet het tegenovergestelde van Abu Dhabi’, waar er juist alles aan gedaan werd om de race nog te hervatten en te voorkomen dat de race achter de safetycar zou eindigen. “Ze hadden meer dan genoeg tijd om de race weer te hervatten”, antwoordt Horner op de vraag of de race stilgelegd had moeten worden.

“Ze vingen de verkeerde auto op, waardoor al die auto’s weer moesten aansluiten. We moeten de details bekijken maar voor mijn gevoel was er meer dan genoeg tijd om weer te racen. De auto stond niet in een muur, maar geparkeerd naast de baan”, besluit hij.