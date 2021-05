Christian Horner blijft positief na de kwalificatie in Monaco. Hoewel Max Verstappen voor de rode vlag voor de crash van Charles Leclerc op weg was naar een verbetering en een mogelijke polepositie, is de Red Bull-teambaas tevreden met P2 voor de Nederlander. Dat grote concurrent Lewis Hamilton als zevende start, speelt daarbij een grote rol. “P2 is niet ideaal, maar toch is dit een goede situatie voor ons.”

“Het is een van de dingen die kunnen gebeuren in Monaco”, zo blikt Christian Horner terug op de crash van Charles Leclerc aan het einde van Q3. De rode vlag werd bovengehaald en dus kon niemand zijn laatste run afmaken. Ook Max Verstappen niet. “Max’ laatste rondje was echt heel goed. Hij had zo’n twee en een halve tiende voorsprong op het moment dat de rode vlag werd gezwaaid”, vertelt de Red Bull-teambaas aan Sky Sports.

Polepositie was dus zeker mogelijk voor de Nederlander, maar Horner wil niet te lang stilstaan bij de mogelijk verloren pole. “P2 is niet ideaal, maar met onze grootste concurrent (Lewis Hamilton, red.) op P7 is dit ook een goede situatie voor ons. Onze eerste reactie was ‘arghh’, want je weet hoe belangrijk pole hier is. Maar je kan het glas dus ook halfvol bekijken.”

De eerste startpositie ging naar Charles Leclerc in zijn Ferrari. Dat kwam als een verrassing voor Horner. “Ze zijn al het hele weekend supersnel. Dat hebben ze nog niet laten zien dit jaar. Het is geweldig om Ferrari weer vooraan te zien, en bovendien is het ook positief dat er zo extra auto’s tussen ons en Lewis staan”, wijst de Red Bull-teambaas nog eens naar Hamilton op P7.

Sergio Pérez moet in Monaco tevreden zijn met de negende startplek. De Mexicaan was in de beslissende fase van de kwalificatie een seconde trager dan zijn teamgenoot. “Het was een rommelige Q3 van Sergio. Hij was een beetje gefrustreerd. Hij had wat last van het verkeer, maar dat hoort erbij hier.” Voorlopig is Horner geduldig met de Mexicaan. “Met meer tijd in de auto zal het wel komen voor Sergio”, zo herhaalt Horner hetgeen hij al enkele weken zegt.

