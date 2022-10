Teambaas Christian Horner denkt dat de overleden Red Bull-topman Dietrich Mateschitz ’tevreden naar beneden heeft gekeken’ tijdens de Grand Prix van Amerika, waarin Red Bull de constructeurstitel claimde nadat Max Verstappen op knappe wijze won.

“Het is een emotioneel weekend geweest door het nieuws dat we Dietrich kwijt zijn”, erkent Horner, die er voor de camera van Viaplay inderdaad af en toe moeite mee lijkt te hebben zijn gezicht in de plooi te houden. Uiteraard prijst ook Horner de mede-oprichter van Red Bull voor alles wat hij voor het team, de Formule 1 en talloze coureurs en andere mensen in de paddock heeft betekend. “Hij was de fundering onder alles wat Red Bull heeft bereikt”, benadrukt Horner. “We dragen dit succes aan hem op.”

“Dietrich zal”, denkt Horner, “tevreden naar beneden hebben gekeken vanwege dit resultaat en de manier waarop Max won.” Met een grijns: “Hij zal vast ook gelachen hebben om hoe Helmut Marko zijn gezicht vol champagne kreeg”, doelt hij op die andere Red Bull-topman, Mateschitz’ rechterhand, die mee ging naar het podium. Marko zelf erkent dat deze overwinning én het winnen van de constructeurstitel anders binnenkomen dan anders. “Dit betekent meer, ja.”

‘Max is zó speciaal’

“Het nieuws van zaterdag kwam namelijk als een shock. We wisten dat het slecht ging met Dietrich, maar ik sprak hem van de week nog en hij klonk goed”, vertelt Marko. “Dit”, kijkt Marko om zich heen te midden van de feestvreugde die er toch wel is bij Red Bull, “is allemaal aan hem te danken.” En, vandaag, aan Verstappens vastberadenheid en sterke inhaalslag na een slechte pitstop, natuurlijk. “Max is zó speciaal”, glundert Marko, “hij zat na die mislukte stop op de limiet, maar hield zijn banden toch goed.”

“Lewis Hamilton (die op kop reed tot Verstappen hem passeerde, red.) gleed op het eind zelfs nog meer op zijn hardere banden dan Max. Dat laat wel weer zien hoeveel meer volwassen Max sinds vorig jaar is geworden. Dat is ook waarom we allemaal geloven dat er nog meer rek in zit bij Max.” Verstappen staat in elk geval nog tot en met 2028 bij Red Bull onder contract. Dat team mag Mateschitz dan kwijt zijn, maar ‘zijn spirit zal binnen het team blijven bestaan’, besluit Horner.

