Na zijn galavoorstelling tijdens de Spaanse Grand Prix is de voorsprong van Max Verstappen op zijn teamgenoot Sergio Pérez na zeven races inmiddels opgelopen tot 53 punten. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner brengt die ruime marge ook voor de Mexicaan een belangrijk voordeel met zich mee. “Ik denk dat hij nu gewoon kan ontspannen.”

Sergio Pérez verkondigde de afgelopen maanden meer dan eens dat het zijn ambitie is om Verstappen af te troeven in de strijd om het wereldkampioenschap. Maar na een aantal dure missers is inmiddels gebleken dat het constant hoge niveau van Verstappen voor hem te hoog gegrepen is. En daarmee kan, zo meent Horner, voor Pérez de druk enigszins van de ketel.

“Het gat tussen beide coureur is in veel opzichten behoorlijk groot. Dat zal bij Pérez de druk van zijn schouders halen. Ik denk dat hij nu gewoon kan ontspannen, zichzelf geen druk hoeft op te leggen en weer op zoek kan gaan naar de vorm die hij in de eerste races had”, aldus Horner.

Pérez won dit seizoen de races in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan en hij boekte tweede plaatsen in Bahrein en Miami, maar in de overige races (Australië, Monaco en Spanje) stelde hij flink teleur. Zelf liet Pérez na zijn zeperd in Monaco overigens nog wel weten vol vertrouwen te zijn dat hij het Max Verstappen moeilijk kan maken in de titelstrijd.

Wel vertrouwen in Pérez

Christian Horner denkt daar anders over, al gelooft hij wel in een sportieve revival van Pérez na de laatste twee mindere races in Monaco en Spanje. “Ik denk dat het hem veel vertrouwen geeft als hij hieruit komt. We weten waar Checo toe in staat in”, aldus de Brit.

Zie hieronder de reactie van Sergio Pérez na de Grand Prix van Spanje, waarin hij vierde werd.

