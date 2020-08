Horner: ‘Geen garantie dat we het zonder stop gehaald en gewonnen hadden’

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat er ‘geen garantie’ is dat Max Verstappen zonder zijn late tweede stop de Grand Prix van Engeland had gewonnen na de bandenperikelen bij Mercedes. “We zagen bij Max ook sneden op zijn banden.”

Dat vertelt Horner aan het Britse Channel 4, met de Red Bull-teambaas die aangeeft dat Verstappen ook al over ‘vibraties’ van de banden had geklaagd over de radio.

“We maakten dus een pitstop, en zagen bij Max ook sneden op zijn banden”, legt Horner uit, met die inspectie die natuurlijk na de stop werd gedaan.

“We hebben dus misschien pech gehad met Lewis Hamiltons lekke band op het eind”, doelt Horner op hoe Red Bull hier zodoende niet van kon profiteren. Maar: “Er is dus ook geen garantie dat wij het einde wel hadden kunnen halen”, benadrukt hij het belang van die laatste stop.

“Het geluk lacht Lewis op het moment gewoon toe”, besluit hij, met Verstappen die nog wel als tweede finishte en een bonuspunt pakte voor de snelste ronde.

