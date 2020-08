Verstappen tevreden ondanks dat winst mogelijk was: ‘Dit is zowel geluk als ongeluk’

Max Verstappen behaalde in de Britse Grand Prix onverwacht de tweede plaats, maar door de knotsgekke slotfase was zelfs de overwinning mogelijk. Red Bull haalde de Nederlander naar binnen met oog op het punt voor de snelste ronde, achteraf gezien was P1 zonder die extra stop mogelijk geweest. Verstappen lijkt er niet erg om te treuren. “Ik ben erg blij met de tweede plaats.”

Na de lekke band van Valtteri Bottas in de slotfase roept Red Bull Max Verstappen naar binnen voor vers rubber. Het doel: de snelste raceronde en het bijhorende punt. Het is die beslissing die Verstappen de overwinning kost op Silverstone. De Nederlander lijkt er vlak na de race niet om te treuren. “Dit is zowel geluk als ongeluk.”, reageert hij.

“In de race waren de Mercedessen te snel en mijn banden zagen er met nog tien ronden te gaan niet erg goed uit”, legt Verstappen uit. “Plots was er die lekke band van Valtteri, waarop we pitten voor de snelste raceronde. En dan ineens is er die lekke band bij Hamilton… Maar ik ben erg blij met mijn tweede plaats.” Want, zo beseft Verstappen: “Als Bottas geen lekke band had gehad, waren we gewoon derde gworden en het extra punt voor de snelste ronde is ook altijd fijn”, vertelt Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

Tot de knotsgekke slotfase reed de Nederlander een heel eenzame race. Zo had Verstappen zelfs tijd om de rollen om te draaien en even zijn engineer eraan te herinneren dat hij niet mag vergeten te drinken. “Ik reed lekker op mezelf, dus ik dacht ‘ik herinner hem er ook even aan'”, grapt hij. “Ik had tijdens de race niet veel te doen: voor me reden ze weg en achter me was het gat zelfs nog groter”, besluit Verstappen.