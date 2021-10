Red Bull-teambaas Christian Horner zegt ‘geen problemen’ te hebben met Mercedes-teambaas Toto Wolff, ondanks de soms wat felle uitspraken van de twee aan elkaars adres. Horner legt uit dat ze ‘heel verschillende mensen’ zijn en dat hij zelf wat directer is dan de Oostenrijker.

Hoewel de strijd vooral op de baan gestreden wordt tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, hebben hun teambazen ook nog hun eigen onderlinge strijd. De twee gaan meestal respectvol met elkaar om, al hebben ze zich soms wat kritisch uitgelaten over hun concullega. Zo noemde Horner Wolff een ‘control freak’ terwijl de Oostenrijker op zijn beurt zei dat Horner ‘een windzak’ was die ‘altijd voor de camera’s wil verschijnen’. Kortom, de twee hebben zo ook hun onderlinge strijd, maar volgens Horner zit het verder wel goed tussen hem en de Mercedes-teambaas.

Foto: Red Bull Content Pool

“Ik heb geen problemen met Toto, maar we zijn heel verschillende mensen”, zegt Horner in een interview met The Guardian. “Ik heb de neiging om heel direct te zijn, dat is de manier waarop ik altijd heb gewerkt. Hij doet het op een andere manier, maar ik heb veel respect voor wat hij heeft gedaan.”

“Het is een competitie”, voegt Horner toe over de soms wat felle uitspraken tussen de twee teambazen. “Vergeleken met de kampioensjaren, toen we van 2010 tot en met 2013 met Ferrari en McLaren streden, is het heel anders. Er gebeurt veel meer achter de schermen en de FIA houdt alle aspecten van onze auto goed in de gaten.”

Volgens Horner staat Wolff nu meer onder druk aangezien hij de afgelopen jaren domineerde met Mercedes, maar nu op de hielen gezeten wordt door Red Bull. “Hij kwam in 2013 in de sport bij Mercedes en de hele structuur was al aanwezig. Ross Brawn had het team opgebouwd, Lewis had zijn contract al getekend. Toto heeft een geweldige job gedaan door het team te runnen en hun prestaties op peil te houden. Maar natuurlijk heeft hij nooit iets anders ervaren dan winnen. Dus het is een ander soort druk nu. Het is zwaar.” Horner zegt verder niets te voelen voor een één-op-één gesprek met Wolff. “Nee, daar heb ik geen behoefte aan.”