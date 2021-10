Een filmpje waarop te zien is hoe de achterkant van de Mercedes W12 op de rechte stukken naar beneden zakt, was vrijdag groot nieuws in de Formule 1. Zou dat dan dat de volgens Red Bull-teambaas Christian Horner ‘opmerkelijke’ en indrukwekkende topsnelheid van Mercedes verklaren? Het trucje van Mercedes speelt mee, denkt Horner. Maar: de Red Bull-teambaas denkt niet dat de grote rivaal iets illegaals doet.

Om eerst even kort uit te leggen wat er gebeurt: op beelden van Sky Sports F1 is te zien dat de achterkant van de Mercedes W12 op rechte stukken naar beneden zakt. Door dit te doen, wordt de luchtstroom naar de diffuser verstoord. Deze genereert zo minder downforce, maar ook – en dat is cruciaal op rechte stukken – minder drag, oftewel luchtweerstand. Dit levert een hogere topsnelheid op.

Het slimme aan wat Mercedes doet, is echter dat de wielophanging – want die lijkt de achterkant naar beneden te laten zakken – onder het remmen voor bochten weer omhoog komt. Zo is de aerodynamica dus normaal in de bochten, en wordt hierin gewoon de benodigde downforce gegenereerd. Sterker nog, doordat het de drag op deze manier kan verminderen op rechte stukken, kan Mercedes met meer vleugel rijden voor in de bochten.

Geen nieuwe truc

Juist op de rechte stukken, vertelt Horner aan Sky Sports F1, legt Red Bull het de laatste tijd af tegen Mercedes. “Daar verliezen we negentig procent van de tijd die we verliezen.” Toch is het Mercedes ‘trucje’ niets nieuws. Mercedes zou het al veel eerder in het seizoen hebben toegepast, vertelt ook Horner. “Op sommige circuits hebben ze er meer aan dan op andere banen”, stelt hij wel.

In Turkije, bij de afgelopen race, was het vooral een potent hulpmiddel, volgens de Red Bull-teambaas. Van een illegale vondst van Mercedes is vermoedelijk echter geen sprake, zo moet hij erkennen. “Het lijkt niet tegen de regels te zijn. We hebben er dus geen problemen mee.” Dat laatste is geen verrassing, want op videobeelden is te zien dat de achterkant van de Red Bull RB16B óók naar beneden komt op rechte stukken.

Lastig namaken

Wat wel een verschil is, is dat Red Bull hier minder voordeel uit put. Dit vanwege haar zogenaamde en traditionele high rake-filosofie, waarbij de rijhoogte van de auto aan de achterkant significant hoger is dan aan de voorkant. Hierdoor is het lastig de achterkant ver genoeg naar beneden te laten zakken om de luchtstroom naar de diffuser te verstoren zoals Mercedes doet.

Red Bull-chef Horner liet na de Grand Prix van Turkije nog optekenen ‘verrast’ te zijn door de topsnelheid van Mercedes. “We komen qua topsnelheid niet meer in de buurt”, moest hij toegeven. De Brit zinspeelde er daarbij op dat Mercedes een stap had gezet met de motor. Mercedes-topman Toto Wolff weersprak dat toen al, en doet dat ook nu weer. Volgens Wolff heeft Mercedes gewoon de sweet spot gevonden met de setup van de auto.

De blootgelegde truc, kan daar uiteraard onderdeel van zijn. Wolff zei in Austin, terugblikkend op de vrijdag aldaar, dat Mercedes ‘een goed compromis heeft gevonden tussen drag en downforce’. “Daardoor is onze topsnelheid hoog, maar zijn we ook sterk in de snelle bochten.” Over het algemeen, stelt Wolff, heeft Mercedes haar zaakjes qua afstelling van de auto de laatste tijd een stuk beter voor elkaar.

Motorproblemen Mercedes

Waar Red Bull enigszins jaloers is op Mercedes’ topsnelheid, daar worstelt Mercedes wel met de betrouwbaarheid van haar motoren. Wolff noemde dit al ‘zorgelijk’. Voor Horner is het opmerkelijk dat Mercedes last heeft van motorperikelen. “Dit is een ongewone situatie voor ze. De afgelopen jaren waren de Mercedes-motoren juist een toonbeeld van betrouwbaarheid. Nu moeten ze echt balanceren tussen betrouwbaarheid en performance.”

