Het startnummer 1 op de auto zetten is in de moderne Formule 1 exclusief voorbehouden aan de kampioen, en als het aan teambaas Christian Horner ligt staat het ook in 2023 weer op de Red Bull van Max Verstappen, na een succesvolle titelverdediging.

Verstappen pakte in 2021 zijn eerste wereldtitel en heeft er – in tegenstelling tot voorganger Lewis Hamilton – voor gekozen zijn eigen startnummer 33 in te ruilen voor kampioensnummer 1. “We hebben het nummer 1 nu op de auto en de uitdaging – en het doel – is nu om te zorgen dat we het er volgend jaar weer op hebben staan door de titel met succes te verdedigen met Max”, zegt Horner.

“We geloven ook dat we een goede auto hebben voor dit jaar”, vervolgt Horner, met Red Bull dat de RB18 voor 2022 woensdag online presenteerde. De auto is compleet nieuw, benadrukt de Brit. “Door de reglementswijzigingen voor dit jaar, is de filosofie compleet veranderd. Elk onderdeel op deze auto is ook anders dan vorig jaar. Het was voor elk team gewoon opnieuw beginnen met een blanco blad.”

Ontwikkelingsrace

Bij de seizoensopener in Bahrein zal de RB18 er, met twee wintertests achter de rug, ‘heel anders uitzien’ dan het gepresenteerde exemplaar, erkent Horner. Red Bull heeft sowieso niet veel van de nieuwe auto laten zien, nadat het al aankondigde geen details en geheimen van de RB18 te willen prijsgeven tijdens de presentatie.

Volgens Horner kan Red Bull zich sowieso opmaken voor een ontwikkelingswedloop ‘van de eerste tot de laatste race’. Dit vanwege de regelrevolutie voor 2022. “Met nieuwe regels gaat het altijd heel erg om hoe snel je ze onder de knie hebt en hoe je je gedurende het seizoen ontwikkelt. De leercurve is enorm steil, voor iedereen. Ik verwacht dan ook dat we gedurende het seizoen veel progressie gaan zien.”

