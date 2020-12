Horner hoopt dat Albon Verstappen kan helpen tijdens de race

Met Verstappen op pole en Albon op P5 was het een goede dag voor Red Bull in Abu Dhabi. Maar wil Verstappen de race winnen dan moet hij met de Mercedessen afrekenen. Teambaas Christian Horner hoopt dat Alexander Albon hem daarmee kan helpen.

Maar daarvoor moet Albon eerst afrekenen met de McLaren van Lando Norris, die verraste met P4. Toch is Horner niet ontevreden over de prestaties van zijn pupil. “Hij heeft het aardig gedaan vandaag”, stelt Horner. “De laatste vijf races is het gat ongeveer tussen de drie en vijf tienden. Hij start natuurlijk morgen op de softs en de top drie begint de race op de mediums. Ze gaan misschien niet zo lang mee, maar in het begin zijn ze sneller”, zegt de Brit ten overstaan van Sky Sports F1.

De teambaas van Red Bull hoopt dan ook dat Albon Verstappen kan helpen. “Als hij een goede start heeft, dan kan hij een rol van betekenis gaan spelen”, denkt Horner.

