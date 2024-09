Red Bull-teambaas Christian Horner is ontzettend blij met de inzet van zijn coureur Max Verstappen. De Nederlander helpt zijn team op meerdere manieren bij het vinden van een oplossing voor de aanhoudende problemen met de RB20. Verstappen draagt echter niet alleen maar vanwege het teambelang zijn steentje bij. Ook zijn eigen wereldtitel komt namelijk steeds meer in gevaar.

Red Bull begon het 2024-seizoen nog sterk, met meerdere overwinningen voor Verstappen, maar zit ondertussen in een prestatiedip. Vooral McLaren maakt graag gebruik van de mindere vorm van de wereldkampioenen, en heeft zelfs het gat naar Red Bull in het constructeurskampioenschap teruggebracht tot acht punten. Toch geeft Red Bull-coureur Verstappen, volgens teambaas Christian Horner, de moed niet op.

“Wat indruk op me heeft gemaakt bij Max is hoe hij echt betrokken is bij dit proces, hij raakt niet in paniek, hij werkt samen met de technici”, onthult Christian Horner over Verstappen, tegen Motorsport Week. “Hij legt heel duidelijk uit wat de problemen zijn, hij steekt er tijd en moeite in.”

Horner prijst de drievoudig wereldkampioen voor de manier waarop hij met de huidige tegenslagen van het team omgaat. Verstappen probeert middels “zoomgesprekken en simulatorwerk” ook hard mee te werken aan een oplossing voor de problemen van zijn team. “Ik denk dat hij als wereldkampioen een grote volwassenheid heeft getoond door de manier waarop hij samenwerkt met de technische groep”, aldus Horner. “Niemand is blij met de situatie waarin we ons nu bevinden. We moeten dit omkeren.”

Beide titels onder druk

Dat Verstappen zo hard meewerkt aan het vinden van oplossingen voor de kuren van de RB20 is niet alleen maar voor het belang van het team. Ook Verstappens eigen wereldtitel staat namelijk onder druk, doordat Lando Norris steeds meer inloopt in het coureursklassement.

“Op basis van de prestaties (op Monza, red.) zou je zeggen dat allebei (de kampioenschappen, red.) onder absolute druk staan, we waren daar de vierde snelste auto, dat is de realiteit”, vertelt ook Horner. “We moeten het omdraaien als we er zeker van willen zijn dat we beide titels winnen.”

