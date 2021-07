Red Bull-teambaas had niets meer dan lof voor Max Verstappen, die de eerste sprintkwalificatie in de Formule 1 op zijn naam schreef. Volgens Horner liet deze sprintrace zien waar de Red Bull sterker is dan de Mercedes.

Zeventien ronden lang streden de twintig coureurs voor de startvolgorde voor de race van zondag. De winnaar van de sprintkwalificatie, Verstappen, heeft de poleposition voor die race gepakt. “Het positieve is dat we hier onze eerste pole in iets van tien jaar hebben gepakt”, vertelt Horner tegen Sky Sports. “De start was cruciaal voor ons.”

Over die start was Horner uiteraard lovend, want Verstappen schoot als een raket van zijn startplek en nam zo in bocht 1 al direct de leiding over van Hamilton. “Hij had een geweldige start en het was belangrijk voor ons om voor ze te blijven op het eerste rechte stuk. Je kan de sterkte- en zwaktepunten tussen de auto’s goed zien. We zijn sneller in de bochten en zij zijn sneller op de rechte stukken. Ze zijn echt machtig wat topsnelheid betreft en dat kan je ook zien aan de vleugel die zij gemonteerd hebben.”

Foto: BSR Agency

Omdat de coureurs vrije bandenkeuze hadden voor deze sprintkwalificatie, werd er verwacht dat sommige coureurs zouden verrassen op de softs. Dat deed nummer drie Valtteri Bottas wel, maar de meeste coureurs gingen voor de mediums, waaronder Verstappen. Red Bull heeft er wel naar gekeken om bijvoorbeeld Sergio Pérez op de zachte band te laten starten, al hadden ze wel twijfel over de houdbaarheid van die band voor 17 rondes.

Voor de Mexicaan draaide de sprintkwalificatie uit op een drama: in ronde vijf spinde hij op hoge snelheid bij Chapel van de baan. Hij hield de Red Bull uit de muur, maar viel terug tot de negentiende plaats. Uiteindelijk werd hij in de voorlaatste ronde naar binnen geroepen om uit te vallen. Teambaas Horner heeft nog niet gesproken met Pérez. “Hij verloor de achterkant van de auto in de vuile lucht. Je ziet dat hij een enorme flatspot heeft, gelukkig raakte hij niet de muur. We hebben hem naar binnen gehaald vanwege de vibraties, want die werden te hevig.”

Omdat de parc-fermé regels gelden mogen de teams alleen met name nog wat dingen veranderen omwille van de veiligheid. Red Bull zal dus bij de FIA een verzoek moeten indienen om aan de auto te zitten voor een check aan de auto van Checo. “We moeten veiligheidschecks uitvoeren op de auto, daar moeten we toestemming voor krijgen”, besluit Horner.