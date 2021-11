Red Bull-teambaas Christian Horner kan wel leven met de tweede en vierde plaats voor zijn team in Brazilië. De Brit geeft toe dat Max Verstappen ‘geen schijn van kans’ maakte tegen de veel snellere Mercedes van Lewis Hamilton: “Dit was schadebeperking.”

“Het is altijd moeilijk om een verlies te accepteren wanneer je zoveel ronden aan de leiding hebt gelegen, maar dat was tegen de verwachtingen in”, zegt Horner in gesprek met Sky Sports. “Max heeft het voortreffelijk gedaan door Lewis zo lang als hij kon achter zich te houden. We zagen gisteren dat die auto gewoon niet te stoppen was.”

Lees ook: Spanning voelbaar op boordradio’s Hamilton en Verstappen: ‘Weet niet of ik het red’

De tweede en vierde plaats waren voor Red Bull dan ook een gevalletje schadebeperking. “Felicitaties aan Lewis en Mercedes, zij waren hier heel snel. Wij hebben belangrijke punten gepakt en dat Checo de snelste raceronde pakte in de laatste ronde, was schadebeperking”, aldus Horner, die nog maar eens herhaalt dat Red Bull geen schijn van kans maakte. “Er viel niks tegen te beginnen”, stelt hij. “We verdedigden en raceten hard, maar we maakten geen kans. Hun topsnelheid is indrukwekkend. Zij reden met een Monaco-spec achtervleugel hier. Het is dus zeer, zeer indrukwekkend. Max kan daar niet tegen verdedigen.”

Lees ook: Voorlopig geen protest Red Bull tegen achtervleugel Mercedes: ‘Niet genoeg bewijs’

Na de race liet Red Bull-adviseur Helmut Marko al doorschemeren dat zij voorlopig nog geen protest zullen aantekenen tegen Mercedes en hun achtervleugel. Red Bull vermoedt al langere tijd dat de achtervleugel van de W12 te flexibel is. Bij snelheden boven de 260 kilometer per uur zou deze naar achter buigen, wat minder luchtweerstand en meer topsnelheid betekent. “We zullen deze race geen protest indienen”, verzekert Horner. “Het is belangrijk om te begrijpen waar die snelheid vandaan komt. Hij had een nieuwe motor en het downforceniveau van Monaco. In de ronde dat hij Max inhaalde, was hij 30 kilometer per uur sneller. Dat is iets dat we moeten begrijpen.”