Max Verstappen en zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase lijken soms net een oud getrouwd stelletje dat met elkaar kibbelt. Dat zegt Red Bull-teambaas Christian Horner met een kwinkslag naar aanleiding van het besluit van Max Verstappen om afgelopen zondag in de slotfase van de Spaanse Grand Prix alsnog voor de snelste raceronde te gaan en een advies van Lambiase daarmee in de wind te slaan.

In de race had Max Verstappen reeds drie waarschuwingen aan zijn broek vanwege het overschrijden van de tracklimits. Een vierde overtreding had geresulteerd in een tijdstraf van vijf seconden, die overigens vanwege de ruime voorsprong van Verstappen op de rest van het veld geen impact op de uitslag zou hebben gehad.

Lambiase deed over de boordradio echter het dringende verzoek aan Verstappen om zich in te houden, waarna de laatste er alsnog de snelste raceronde uitperste. Daarmee verzekerde hij zich van een extra WK-punt en van de zogenoemde Grand Slam. De tweevoudig wereldkampioen bleef in zijn snelste raceronde overigens keurig binnen de lijntjes.

Ruzie om tv-zender

Net als Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko zag ook Christian Horner er na afloop wel de humor van in. “De relatie die Max en Gianpiero hebben lijkt meer op een oud getrouwd stel, dat bijna ruzie maakt over naar welke televisiezender ze moeten kijken. Maar Max had alles onder controle, hij was zich bewust van het risico en kon nog steeds vrij comfortabel de snelste ronde rijden met de banden die hij onder de auto had”, aldus Horner. Helmut Marko liet eerder ook al weten nu eenmaal niet boos te kunnen worden op Max.

De Brit liet weten dat hij het voorval nog wel met het kibbelende stelletje wil bespreken, maar, zo gaf hij aan: “Dat zal niet op al te serieuze toon gebeuren.”

