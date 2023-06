De Grand Prix van Spanje is een eenvoudige prooi geworden voor Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull domineerde van start tot finish, zoals hij feitelijk ook de afgelopen dagen al met speels gemak naar zijn hand had gezet. Het betekende alweer zijn vijfde triomf van het seizoen en zijn veertigste in totaal.

Op een straatlengte achterstand van Max Verstappen eindigden Lewis Hamilton en George Russell respectievelijk op plaats twee en drie. Voor Mercedes betekende de dubbele podiumfinish een welkome opsteker en een teken dat de updates aan beide auto’s hun werk doen. Hamilton werd meteen na afloop van de Spaanse Grand Prix door de fans uitgeroepen tot Driver of the Day.

Nyck de Vries reed een verdienstelijke race, die voor hem eindigde op plaats veertien. Wel moest hij – wederom – zijn meerdere erkennen in zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda (twaalfde).

De aanloop naar de race in Barcelona was voor Max Verstappen zorgeloos verlopen. Zowel in de drie vrije trainingen als in de kwalificatie was hij met afstand de snelste geweest. Aangezien hij ook de snelste ronde in de race voor zijn rekening nam, kon na Oostenrijk 2021 en Imola 2022 alweer zijn derde zogenoemde Grand Slam in de recordboeken worden bijgeschreven.

Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hadden bij de start van de race op Circuit de Catalunya-Barcelona gekozen voor de medium-banden, als enige in de top-tien. Ook op de mediums reed hij vanaf de eerste bocht echter moeiteloos weg bij de rest van het veld, toen nog aangevoerd door Carlos Sainz op softs.

Lando Norris verpest eigen race

Overigens startte Lando Norris vanaf P3, maar hij verpestte zijn eigen race al vroeg door in de openingsronde tegen de achterkant van Lewis Hamilton aan te rijden. Hij beschadigde daarmee zijn voorvleugel, moest naar binnen en reed vanaf dat moment achter de feiten aan. Hij finishte uiteindelijk als zeventiende.

Ondertussen was er voor Verstappen geen vuiltje aan de lucht. Heel even leken de teams en rijders opgeschrikt te worden door een regenbui toen Mercedes-coureur George Russell halverwege de race regendruppels rapporteerde. Maar de Brit kwam er even later op terug: “Het was zweet aan de binnenkant van mijn helm”, excuseerde hij zich over de boordradio.

En dus kon Verstappen, geholpen door twee keurige pitstops (naar harde banden in lap 26, naar zachte banden in lap 52) eenvoudig en zonder noemenswaardige bedreiging naar de finish rijden. Het betekende voor Verstappen na 2016 – zijn fameuze debuutrace voor Red Bull – en 2022 zijn derde triomf voor de Limburger op het asfalt van Circuit de Catalunya-Barcelona. ‘Simply lovely’, klonk het in de uitloopronde tevreden over de boordradio, niet voor het eerst dit seizoen.

Sergio Pérez geeft opnieuw terrein prijs

In het kampioenschap deed Max Verstappen opnieuw goede zaken. Hij liep verder uit op Sergio Pérez, die na een dramatische kwalificatie vanaf P11 aan de race was begonnen. De Mexicaan reed weliswaar een sterke race, maar verder dan de vierde plek kwam hij niet. In het kampioenschap is het verschil tussen beide teamgenoten inmiddels opgelopen tot 53 punten.

Een teleurstellende middag werd het ook voor de Spaanse troeven Carlos Sainz en Fernando Alonso. Beiden hoopten vooraf op een podiumplaats, maar daar kwamen ze niet bij in de buurt. Sainz werd als vijfde afgevlagd, Alonso als zevende. Het was voor Alonso de eerste keer dit seizoen dat hij buiten de top-vijf eindigde en de eerste keer dat hij werd afgetroefd door zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll (zesde).

De volgende race is op zondag 18 juni in Canada. Zie onder de uitslagen nog de video’s van de start en de finish van de Grand Prix van Spanje alsmede van de podiumceremonie.

Uitslagen