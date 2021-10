Hoewel Red Bull in een intense strijd om de titel is verwikkeld met Mercedes, kijkt Red Bull-teambaas Christian Horner met een schuin oog naar McLaren. Volgens hem kan het Britse team namelijk de rest van het seizoen nog een bedreiging vormen: “Ze hebben dit jaar duidelijk goede vooruitgang geboekt.”

McLaren staat nu derde bij de constructeurs met 234 punten. De één-twee op Monza was het beste weekend voor het team in een lange tijd en in Rusland had McLaren ook zomaar kunnen winnen, maar Norris gokte in de knotsgekke ontknoping verkeerd en bleef te lang doorrijden op de slicks toen het met bakken uit de hemel kwam vallen. Dat McLaren zo sterk was in de laatste twee ronden van het kampioenschap laat volgens Horner zien dat ze de rest van het seizoen ook nog steeds een bedreiging kunnen vormen.

“Ze hebben dit jaar duidelijk goede vooruitgang geboekt”, zegt Horner tegen Racer.com. “Op sommige circuits lijken ze heel goed te presteren, maar sommige circuits bieden ook wat meer uitdaging. Lando Norris verdiende het om de race te winnen, maar ik ben er zeker van dat er enkele circuits zullen zijn, tussen nu en het einde van het jaar, waar ze goed zullen presteren.”

Lees ook: Alfa Romeo: ‘Norris had een straf moeten krijgen’

Hoewel McLaren dus misschien nog een rol van betekenis kan spelen in de races zelf, is Horner voor het kampioenschap nog steeds meer gefocust op Mercedes. Horner verwacht dat Turkije nog wel een sterke race wordt voor Mercedes, maar vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten zou Red Bull de overhand moeten hebben.

“Er zijn denk ik geen circuits die er zo sterk uitspringen als Rusland en Monza, maar Mercedes zal zeker sterk zijn”, vervolgt Horner. “Ze wonnen vorig jaar in Turkije, ze zullen daar dus sterk zijn. Maar dan reizen we naar Austin, waar we er wel bij moeten staan. In Brazilië en Mexico zijn we altijd sterk geweest.”

Lees ook: Wolff doet geen voorspellingen voor laatste races: ‘Is dit jaar toch allemaal anders’

“We weten niets over Qatar, we weten niets over Jeddah, maar dan krijg je Abu Dhabi”, aldus Horner. “Je zou kunnen zeggen dat het 50-50 is wat betreft er nog op tafel ligt, wat het ene team iets meer begunstigt dan het andere”, besluit hij.

In FORMULE 1 Magazine nr. 13 lees je alles over de Koude Oorlog tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt donderdag in de winkel en bij abonnees op de mat, of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.