Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voerden in Mexico de eerste vrije training aan, voor Red Bull-rijder Max Verstappen. Voor Red Bull-teambaas Christian Horner is dat echter nog geen reden tot zorg.

In de eerste plaats natuurlijk omdat het pas de eerste vrijdagtraining was. In de tweede plaats omdat Mercedes, volgens de informatie van Red Bull, ‘hun eerste rondjes met wat meer vermogen reed’. “Dat zagen we ze eerder in Amerika ook al doen”, haalt hij aan. Daar domineerde Mercedes de eerste training, maar trok Red Bull de macht tijdens de rest van het weekend naar zich toe en won de race met Verstappen.

Lees ook: Hamilton wijst op reeks updates Red Bull: ‘Wij hebben sinds Silverstone niets meer aangepast’

Die zege, zegt Horner, was ‘een belangrijke’ voor Red Bull. Hij kwam ook enigszins verrassend, want het Circuit of the Americas werd vooraf als Mercedes-circuit bestempeld. Volgens Horner is het echter ‘te close’ om nog van Mercedes- of Red Bull-circuits te spreken. “Dat soort staatjes kun je wel weggooien”, meent hij zelfs. “Het is op elk circuit zó close, dat ik geen reden zie om te denken dat het hier in Mexico anders zal zijn.”

Lees ook: Pérez over teamorders: ‘Team gunt me zege in Mexico’

De crux, vervolgt Horner, is dus ‘elke dag alles goed doen’. Terugkomend bij de start op vrijdag, stelt hij dan ook dat het een prima begin was voor Red Bull, met Verstappen op de derde plek en teamgenoot Sergio Pérez vierde. “Het was een positieve sessie voor ons. Al kunnen er nog wel wat dingen beter met de auto. Daarnaast moeten we goed inspelen op de veranderende grip hier want dit circuit is de laatste tijd niet veel gebruikt. Dat wordt de sleutel.”

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.