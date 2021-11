Dat Lewis Hamilton de snelste zou zijn in de kwalificatie vandaag zag Red Bull-teambaas Christian Horner wel enigszins aankomen. “Het was in de training vandaag wel duidelijk dat hij heel sterk zou zijn.”

De motor van Hamilton werd vervangen na forse slijtage sinds de laatste wissel in Turkije. Vandaag was het gat uiteindelijk vier tienden en dat is fors te noemen, toch is Horner niet meteen in paniek. “Zo’n nieuwe motor geeft toch net nog even wat extra pk, tweede is dan voor ons het best mogelijke resultaat. We staan morgen op de eerste rij en daar zijn we tevreden mee”, aldus Horner tegen Sky Sports.

Foto: Motorsport Images

De extra pk’s dacht Horner te kunnen zien op de rechte stukken. “Als je de data van Hamilton en Bottas dan naast elkaar legt, daar zat wel een tiende of twee verschil in. Daarom zullen ze die penalty wel hier gepakt.” Overigens bleek uit de analyse van Sky Sports-analist Anthony Davidson dat Hamilton juist veel winst pakte op Verstappen in de langzamere middensector.

Verder zullen de weersomstandigheden morgen en zondag nog een rol spelen, verwacht Horner. “Het wordt een stuk warmer, het koelde flink af vandaag. Dus we zullen zien hoe het zal gaan. We hebben een goede auto voor de race, Max is een winnaar en wil dan ook het maximale eruit halen.”

