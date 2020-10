Horner: ‘Ondenkbaar dat Red Bull en Alpha Tauri verschillende motoren zullen gebruiken’

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat het ‘ondenkbaar’ is dat Red Bull en Alpha Tauri met verschillende motorleveranciers verder zullen gaan vanaf 2022. Horner vindt het belangrijk dat de samenwerking met het zusterteam blijft bestaan. Franz Tost, teambaas van Alpha Tauri, deelt die mening.

Honda kondigde onlangs aan de stekker uit het Formule 1-project te stoppen aan het einde van 2021. Daarmee begint de zoektocht voor Red Bull en Alpha Tauri naar een nieuwe motorleverancier. Mercedes heeft al aangegeven niet te kunnen, Ferrari moet er nog over nadenken en Renault is wel bereid om weer motoren te leveren, maar verwacht dat Red Bull andere opties heeft. Voor Horner is één ding duidelijk: welke motorleverancier het ook wordt, Red Bull en Alpha Tauri moeten dezelfde motorleverancier hebben.

“Het is een twéé-voor-één-scenario”, zegt Horner tegen Crash.net. “Vanwege de synergieprojecten, vanwege de integratie van de aandrijflijn, is het ondenkbaar dat de twee teams met verschillende krachtbronnen zouden kunnen werken”, zo doelt de Red Bull-teambaas op de nauwe samenwerking met het zusterteam Alpha Tauri. “Dat brengt allerlei complexiteiten met zich mee, vooral met intellectueel eigendom, van de verschillende leveranciers. Het zal dus verre van ideaal zijn om beide teams met verschillende krachtbronnen te laten rijden”, aldus Horner.

Franz Tost, teambaas van Alpha Tauri, is het eens met Horner. “We willen geen andere krachtbron gebruiken dan Red Bull Racing omdat we door willen gaan met het synergieproces”, zegt Tost. “Ik wil niet dat we bij Alpha Tauri weer moeten beginnen met het ontwerpen van onze eigen versnellingsbak, de complete achtervering en dat soort dingen. We hebben een zeer nauwe samenwerking met Red Bull Technology en we willen met hen doorgaan, en zeker dezelfde motor hebben.”