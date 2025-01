Red Bull en Ford zijn volop aan de gang met het ontwikkelen van de 2026-motor. Het Amerikaanse bedrijf helpt het Oostenrijkse team, onder de noemer Red Bull Powertrains, vooral met de elektrische componenten, maar volgens teambaas Christian Horner werkt de samenwerking ook ‘inspirerend’. De teambaas onthult ook meteen wanneer het resultaat van de samenwerking te zien zal zijn.

Red Bull maakte begin 2023 al bekend een samenwerking met het Amerikaanse Ford aan te gaan voor de ontwikkeling van de 2026-motor. De Oostenrijkse renstal is momenteel bezig met het bouwen van deze eerste eigen ontwikkelde motor in een speciale faciliteit in Milton Keynes. Ford helpt vooral mee aan de bouw van de elektrische componenten.

LEES OOK: Amerikaans F1-gevecht: Ford zou uitkijken naar strijd met Cadillac

“Het is fantastisch. Ik denk dat het geweldig is om te zien hoe Ford betrokken is bij de autosport. We zijn er echt trots op om de Ford Oval terug te brengen in de Formule 1 en het logo van Ford terug te zien op onze Formule 1-wagens”, vertelt Horner tijdens het Ford Performance-evenement.

‘Over een jaar’

Horner onthult ook meteen wanneer het resultaat van de samenwerking precies te zien zal zijn. “Ik denk dat deze week, over een jaar, een heel speciaal moment wordt. Dan zullen we de aandrijflijn van Red Bull en Ford voor twee teams in de pitstraat van Barcelona zien.”

De Britse teambaas gaat verder met een lofzang voor de Amerikaanse autofabrikant, en noemt de ‘passie en vastberadenheid vanuit Ford’ inspirerend. “We moeten het vooral opnemen tegen grote tegenstanders, zoals Ferrari, Mercedes en Honda. En General Motors komt eraan. Al zien we die jongens niet!” grapt Horner. “Het wordt dus super competitief en ik denk dat het uiteindelijk vooral op de mensen aankomt.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.